超高齡社會來臨！了解老年人「肌少症」成因、預防措施 迎接「健康老化」

全球人口老化是不可忽視的趨勢，國泰綜合醫院老人醫學科主任黃柏堯醫生就表示，現今社會必須了解並認識老化過程，以便盡早預防、處置及介入因老化帶來的問題，幫助老年人們迎接「健康老化」、遠離疾病纏身。其中，肌少症是與老化最相關的健康問題，將直接影響老年人的生活功能，大家應該要提高對此的認知。 黃柏堯科主任指出，世界衛生組織定義的「健康老化」，是指人在高齡階段持續維持穩定生理與心理儲備的過程。而肌少症的發生與生活形態、運動頻率、飲食習慣、營養狀態、神經肌肉損傷、代謝性疾病及肌肉幹細胞減少等因素皆可能有關。黃柏堯科主任也強調，雖然無法用單一因素來解釋肌少症的發生，但以上致病因素都有一個共同的體內分子機轉，那就是「慢性發炎」。

「慢性發炎」致脂肪代謝異常 成肌少症推手 黃柏堯科主任進一步說明，「發炎反應」是免疫系統對人體的自我保護機制，讓人體進行防禦和自我修復，抵抗外來毒素、病毒與細菌等的侵擾。不過在此過程中，免疫細胞需要透過分泌過氧化小體，消除外來物質與毒素，反倒讓身體的氧化壓力升高，增加老化的風險。 一般健康的人在發生急性發炎反應，免疫系統通常會逐漸回復平衡，但如果發炎反應持續，則會呈現「慢性發炎」的狀態，導致身體從細胞到器官的各個層面產生老化、功能受損，甚至引發疾病。黃柏堯科主任表示，這種由慢性發炎引起的老化稱為「炎症老化」，尤其會造成脂肪代謝異常，讓脂肪細胞滲透到肌肉組織，並逐漸取代肌肉纖維，造成肌肉比例減少；同時還會引發血糖代謝異常，導致胰島素阻抗，並產生許多發炎介質與發炎激素，進一步啟動發炎路徑，使得身體進入慢性發炎的惡性循環。

預防慢性發炎要調整生活型態 補充「這 3 種營養素」也有幫助！ 要避免身體進入慢性發炎的狀態，甚至造成肌肉流失，黃柏堯科主任指出，最重要的是調整生活型態，包含運動、飲食、睡眠和壓力管理。其中規律的運動能夠直接且有效地減緩肌肉流失，並減少細胞內發炎機轉的啟動。再者，飲食控制也十分重要，高脂肪飲食會啟動體內免疫反應，增加發炎物質的產生，更有可能引發胰島素阻抗與糖尿病；血糖代謝異常會進一步加速肌肉細胞的死亡，導致肌肉組織逐漸減少。此外，人體不易代謝以長鏈脂肪酸為主的脂肪，如葵花油、橄欖油、葡萄籽油、大豆油、玉米油、豬油等，也將造成慢性發炎反應，傷害肌肉的質與量，因此這類食物要減少攝取。 黃柏堯科主任也提到，在調整生活形態後，接著才要考慮營養素的補充，以加強慢性發炎和肌少症的預防。醫生建議可補充以下三種重要營養素： Omega-3 多元不飽和脂肪酸，如 ALA 、 EPA 、 DHA 會降低體內的發炎反應，增強肌肉耐力。

維他命 C 會增加肌肉細胞的抗氧化能力，研究結果也顯示，維他命 C 的血中濃度與肌肉量的維持呈現正相關。

維他命 D 有助於穩定體內免疫系統，並且會參與在肌肉組織再生的機轉中。

肌少症對生活品質衝擊大 留意肌肉健康助及早發現問題 面對肌少症，一般人往往只能想到補充優質蛋白質和增加阻力運動，對此黃柏堯科主任提醒，大家也要注意「炎症老化」的影響。醫生也強調，肌肉的退化速度通常較緩慢，且儲備量豐富，只有當人活到極高齡時，才會發現肌肉的退化與異常。但肌少症會對個人的生活功能和生活品質造成極大衝擊，因此平時應該多加留意肌肉的健康狀態，以便及早發現肌少症的問題，減少對生活的負面影響。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】