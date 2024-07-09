越熱越要祛濕！1招秘訣 消浮腫 解悶滯 清爽安度酷暑

踏入小暑節氣，氣溫不斷攀升，變得悶熱，加上香港潮濕多雨的氣候，雙重夾擊，使人常感黏膩煩躁，渾身不自在。而最快的解決方法不外乎涼冷氣、飲凍飲、食雪糕，雖然可以立即消暑降溫，但從中醫觀點來看，冷飲雪糕等的寒氣有損脾胃陽氣，造成脾胃虛寒，影響脾胃排水能力，加重體內濕氣、導致身體出現浮腫、易攰、無胃口、腸胃差等症狀。

想有個清爽的夏天，「祛濕」就要成為首要任務。在日常生活中，除了通過運動和飲食調節來排濕外，還有哪些快速祛濕的方法呢？即係以下祛濕秘訣！