越熱越要祛濕！1招秘訣 消浮腫 解悶滯 清爽安度酷暑

踏入小暑節氣，氣溫不斷攀升，變得悶熱，加上香港潮濕多雨的氣候，雙重夾擊，使人常感黏膩煩躁，渾身不自在。而最快的解決方法不外乎涼冷氣、飲凍飲、食雪糕，雖然可以立即消暑降溫，但從中醫觀點來看，冷飲雪糕等的寒氣有損脾胃陽氣，造成脾胃虛寒，影響脾胃排水能力，加重體內濕氣、導致身體出現浮腫、易攰、無胃口、腸胃差等症狀。
想有個清爽的夏天，「祛濕」就要成為首要任務。在日常生活中，除了通過運動和飲食調節來排濕外，還有哪些快速祛濕的方法呢？即係以下祛濕秘訣！
祛濕氣大法︰位元堂「祛濕清」10大祛濕成分 擊退濕重易攰！ 寒熱體質都適合
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- 改善濕重濕邪問題，消除疲倦
- 清熱排毒，改善皮膚狀態困擾
- 更可加強代謝排水功能，擊退浮腫虛肥問題
- 長期服用位元堂「祛濕清」更有助從根本改善脾胃問題
位元堂「祛濕清」成分溫和、不含西藥成分，濕寒濕熱人士都適合服用。
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