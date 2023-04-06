越薄越好？泌尿醫生：它們才是「無法自拔」的關鍵

保險套廣告主打的不外乎是超薄、極薄、顆粒感、螺旋痕等設計來吸引消費者。不過，北醫附醫泌尿科醫師陳偉傑、羅詩修指出，保險套設計薄不薄沒太大差別，但不潤滑一定痛，所以滋潤才是重點，而且「有套的安全感是很多女性能高潮的關鍵！」也是令人「無法自拔」的理由。

陳偉傑、羅詩修在FB粉絲專頁「泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師」發文提到，多數人誤以為「薄」的保險套能跟「接近無套快感」劃上等號，其實並不然。陰道是很敏感的器官，對女性而言，比起薄不薄，滋潤與否反而是選擇保險套的要點，滋潤度夠降低摩擦疼痛感與做好安全措施，不用擔心懷孕風險才是加分。

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「薄不薄跟男性的感受比較有關！」除了濕滑感，陳偉傑、羅詩修表示，女性陰道溫度大約38℃，男性生殖器因裸露在外，表皮大多跟室溫差不多，陰莖進入陰道時會感覺「瞬間升溫」，當保險套較薄，每一次進出溫度梯度更明顯，也「更有感」。

但無套與戴套還是有些微差別，陳偉傑、羅詩修說，男性生殖器有冠狀溝，拔出會有「刮」的感覺，若使用保險套或包莖者可能會失去這個感覺。

圖／截圖自泌密會客室 - 陳偉傑醫師 x 羅詩修醫師FB

他們強調，好好享受性愛的2大秘訣為厚薄差異不大，滋潤才是重點、前戲要做足，以及有套的安全感是很多女性能高潮的關鍵，並提醒「光是一個保險套就有這麼多細節，別再讓妳的他或你的她，傻傻地以為薄就能讓人舒服。」

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