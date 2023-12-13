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健康
2023-12-13 04:30:37
日報

足底筋膜炎原因｜小腿繃緊、扁平足等3個原因 易致早上落床腳底痛

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小腿繃緊 易致足底筋膜炎

小腿繃緊 易致足底筋膜炎

為迎接渴望多時的日本遊，中年男終肯求醫，治療痛了一段日子的腳患。原因是太太喜歡購物，預視到要走很多路，不想忍著痛旅行。註冊脊醫王俊華表示，近期因腳痛求助個案上升，不少人過往改為在家工作，步行走動少，導致腳部易出問題，常見有足底筋膜炎（Plantar Fasciitis），患者每朝承受千針刺腳底的痛。

王俊華指，上下班步行乘車，以及在辦公室內走動，均可輕鬆日行一萬步，即使沒有運動習慣的人，也有最基本的活動時間；近年足底筋膜炎求助個案增加，不少患者也說這兩年走路少了，伴隨體重上升導致腳部筋腱繃緊，令他們同時出現多種痛症。

小腿繃緊 易致足底筋膜炎

王俊華指扁平足和體重上升，均可能引致足底筋膜炎。

落床第一步最難受

足底筋膜炎患者久坐起身時會感到腳底痛，而最難受是早上落床第一步，腳底猶如被千支針刺，行頭幾步會非常痛；過了一陣子血液循環改善，腳底筋膜與小腿拉鬆一點，走路變回暢順。不過，只要站立、步行或跳動得多，腳底筋膜發炎位置長期被擠壓，便會腫脹再痛起來。有患者為避免腳踭或腳底疼痛而改變步姿，不正常步姿使腳部著力不平均，引致髖、膝、踝等關節出現問題。王俊華指出，部分腰背痛人士的病因，便與足底筋膜炎有關，故應及早正視。

3個方法紓緩扁平足。（am730製圖） 3個方法紓緩扁平足。（am730製圖） 3個方法紓緩扁平足。（am730製圖） 3個方法紓緩扁平足。（am730製圖）

扁平足屬高危

足底筋膜炎常發生在扁平足和體重上升人士身上，他們特別容易小腿繃緊，間接拉緊阿基里斯腱，增加足底筋膜炎風險。上述中年男由於天生扁平足，數年前因腳底痛求醫，當時X光檢查發現腳底筋膜變厚，確診為足底筋膜炎，經脊醫治療及穿著訂造鞋墊後已痊愈。近期再次求助，原因是快要到日本旅行，不再忍痛，想盡快把腳痛醫好，方便長時間走路。雖曾懷疑鞋墊變舊失效，但脊醫查看鞋墊後認為仍可正常使用。

相隔數年，中年男增磅不少，檢查小腿發覺肌肉繃緊，腳底也腫得厲害，屬足底筋膜炎復發。安排再照X光，發現腳踭位置少許增生，即是骨刺，相信是過重使小腿拉得太緊，帶給腳踭壓力。治療上，首先處理繃緊的小腿及腳踭，以電磁波及衝擊波來放鬆。
 

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小腿繃緊 易致足底筋膜炎

手扶牆壁作弓箭步，前腳曲膝，後腳伸直，至後腳小腿有拉扯感覺，維持30秒，兩腿交替再做一次。

衝擊波助自我修復

使用衝擊波過程中患者會感痛楚，王俊華解釋，衝擊波所產生的震動波頻，落在有問題的肌腱韌帶具有刺激作用，令該部位輕微受損或痠痠痛痛感覺，大腦接收到這些訊號會作出相應反應，提高新陳代謝和啟動自我修復功能，從而減少炎症和痛症，對於長期纖維化和鈣化的肌肉筋腱治療效果理想。接受衝擊波治療兩、三次之後，疼痛感會慢慢減輕，逐漸康復。

對於個案男士的體重暴升及腳踭骨刺，王俊華建議必須減肥，因骨刺已經長出無法逆轉，不能再給腳踭增加壓力。雖然目前治療可消退痛楚，但日後若變得嚴重，或需要手術處理。

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