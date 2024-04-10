足底筋膜炎｜揀鞋留意鞋頭、中底保持雙腳健康

足底筋膜炎原因，其中一個是穿在腳上的鞋子。揀鞋既要看款式，也要大小合適，避免鞋子太緊而咬腳，符合這兩個必要條件後，很多人會選擇穿起來舒適的鞋子，但其實選鞋時留意鞋頭、中底等5個地方需要留意，才能確保雙腳健康，避免患上足底筋膜炎（英文︰Plantar Fasciitis）。

別以為又厚又軟的鞋就是好鞋，其實愈厚軟，對於雙腳來說就如踏著一塊不穩定海綿走路，踏步時不僅肌肉需要花更多的力氣平衡，也沒有緩衝作用，也增加扭傷的風險。而包住後跟的鞋杯亦要軟硬適中，手指明顯捏得下便是太軟，保護作用也相對較低。

整個鞋底都是氣墊就如過於厚軟的鞋款一樣，選擇一些只在腳跟位置有氣墊的鞋子會較合適，並要留意氣墊洩氣後便要更換。

如選擇氣墊鞋款，氣墊宜只設於腳跟位置。

中足彈性要夠

鞋子中間的中足位置要有足夠的彈性，這樣就算行走崎嶇的道路也可以帶來緩衝，試穿時可以左右輕力扭一扭，能輕微扭動就代表有彈性，無法扭動或扭動太多則不佳。

前足折點要明顯

走路時前掌會屈曲的位置就是折點，也就是鞋子前腳掌與中足間的交界，明顯的折點有助推進行路，否則壓力就會集中在腳掌上，行走時自然也會比較吃力。