足浴浸腳有助代謝、血液循環健康？心臟血管外科醫生咁樣講！

無論是氧氣、能量的利用，或代謝廢物的排除，多在微血管系統中完成。換言之，微血管功能可能直接影響整體代謝狀況。

現代人久坐、久站又缺乏運動，加上飲食和生活習慣不佳，容易造成血液循環不良，甚至間接影響新陳代謝，為健康悄悄埋下「計時炸彈」。隨著冬季來臨，許多人開始備好暖暖包、電熱氈等各種取暖方式，其中「浸腳」因簡單又實用，成為廣受歡迎的居家養生法，也有人會在其中加入草本浸腳或草本入浴包。究竟西醫如何看待「浸腳養生」的益處？浸腳與末梢血液循環又有何關聯？亞東紀念醫院心臟血管外科主治醫生謝春宇醫生一一來解答！

何謂代謝和血液循環不好？醫：想像身體是化工廠

當自己或親友身體好像變差，常有人說「你一定是代謝不好」、「要注意血液循環」，但究竟甚麼是血液循環，甚麼又是新陳代謝？謝春宇醫生說明，可以把身體想像成一座化工廠，代謝循環機制，指的是外界能量進入身體、經運用後，將產生不必要的廢物，最後由血液和器官排出。若這個過程出現異常，代表身體無法有效利用能量，或是不能順利排除代謝產物。

有些人會發現，過去就算亂吃也能維持體重，但隨著年齡增長，代謝能力自然下降，人也漸漸開始發胖。體重變化與多種疾病，尤其「三高」高血壓、高血脂、高血糖密切相關。代謝和內分泌系統受影響，人容易疲倦、老得快，整體精神狀況也會變差，雖然不一定屬於「疾病」，卻是身體發出的「代謝變差」警訊。

腳是人類第二個心臟 醫解析身體「微循環」代謝機制！

究竟何為「血液循環」？謝春宇醫生指出，從血管外科角度來看，身體包含大、中、小循環。就像河流分支一樣，大循環集中在心、肺等重要中樞器官；而小循環或近期常被提及的「微循環」，則是指血液流向手腳等末梢器官的細小分支。

「無論是氧氣、能量的利用，或代謝廢物的排除，多在微血管系統中完成。換言之，微血管功能可能直接影響整體代謝狀況。」尤其面對冷天氣，血管容易收縮、血流量減少，導致末梢組織供血不足，這也解釋為何冬天常見手腳冰冷的現象。

腳也被稱為人類「第二個心臟」，謝春宇醫生解釋，腳部為全身血液含量較多的部位，日常走路、活動時，腳部肌肉的施力動作也類似心臟的泵血作用，能驅動血液流動。「因此做好腿部保健，對促進全身血液循環、提升代謝與能量利用，都有一定程度的幫助。」