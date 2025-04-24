趴睡塑頭形恐讓孩子陷入致命危機！1睡姿最安全避免5大NG行為安心入睡

趴睡是「嬰兒猝死症候群(SIDS)」的其中一項主要危險因素，仰睡最安全，建議1歲以下嬰兒應仰睡入眠。

為了讓寶寶有個漂亮的頭形，有些家長會調整孩子的睡姿、避免平躺仰睡以免把頭睡扁，由於趴睡不會擠壓到寶寶的頭形，因此家長還會讓孩子趴睡。但趴睡是「嬰兒猝死症候群(SIDS)」的其中一項主要危險因素，仰睡最安全，建議1歲以下嬰兒應仰睡入眠，避免5大NG行為以降低窒息、猝死的風險。

另外報告中也指出，共有41位個案被歸類為中度可預防性猝死，包括4位與睡姿相關、37位與環境相關，而且報告資料提及的不安全睡眠環境因素有同床、枕頭、軟床、護欄、棉被、凌亂環境、嗆奶等，其中有25位個案在報告中提及與家長同床。

嬰兒猝死症候群(SIDS)是台灣嬰兒十大死因之一，根據台灣衛福部6歲以下兒童死亡原因回溯分析結果報告顯示，共有43位個案為高度可預防性猝死，其中8位與睡姿(側睡、趴睡)相關、35位與環境相關。

43 位童為高度可預防性猝死 與不安全睡姿、環境有關

43 位童為高度可預防性猝死 與不安全睡姿、環境有關

43 位童為高度可預防性猝死 與不安全睡姿、環境有關

避免 5 大 NG 行為 營造安全睡眠環境

1歲以下嬰兒因趴睡窒息的憾事時有所聞，使用枕頭、與大人同床等也會增加風險，因此國健署署長吳昭軍提醒，家長、照顧者及居家托育人員(保母)應重視安全睡眠環境的重要性，照顧1歲以下寶寶須避免以下5大NG行為，此外餵奶時或剛喝完奶也不應讓寶寶立即躺平或趴睡於大人身上，以防溢奶、吐奶導致窒息風險，建議餵奶後輕拍背部幫助排氣，並隨時留意寶寶狀況：

寶寶「不趴睡」：

趴睡、側睡都不安全，1歲以下孩子必須「仰睡」入眠，因為趴睡容易壓迫寶寶口鼻造成窒息危險，側睡也有可能因為一個小動作變成趴睡導致風險。

寶寶「不用枕」：

1歲以下的寶寶不需要使用任何枕頭，坊間流傳的塑頭形枕頭、增高墊，或是商家標榜的「透氣枕頭」都不建議使用。

嬰兒床「不鬆軟」：

嬰兒床不要放置任何的鬆軟物件(如填充玩具、防撞護墊等)，因為防撞護墊若沒有穩固可能會倒塌遮住寶寶口鼻造成窒息風險。

睡眠環境「不悶熱」：

應避免環境過熱或過度包裹寶寶，並保持環境通風和溫度適中。

與寶寶「不同床」：

建議與寶寶同室但不同床，而且即使是多胞胎也建議同室不同床，應給每個寶寶一個獨立的床位。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】