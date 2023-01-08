跌倒手指骨折難工作 「微型互鎖式骨板」兩周後已可活動

目前最新的「微型互鎖式骨板」治療，是將骨釘與骨板互鎖，先以拉力及加壓骨釘引導骨頭準確後復位，再以互鎖式骨釘骨板穩固固定。

25歲黃先生，因跌倒造成右手中指腫痛，導致工作及生活都受到很大的影響，就醫後以X光仔細定位病灶處，依手指正面及側面的影像，診斷為右手中指中段指骨基底骨折，並採用新設計的「微型互鎖式骨板」加上手部復健，兩周後黃先生已可活動，六周恢復正常工作。

骨折十個有一個 「手指骨折」嚴重變形恐影響生活

奇美醫學中心骨科部醫師蘇昱仲說明，根據美國資料庫統計，手指骨折佔所有骨折十分之一，最常見原因為外傷意外引起；手部骨折包含了指骨以及掌骨，遠端指骨是手部常見的骨折地方，且通常為兒童發生較多。

一旦發生手指骨折，除了劇烈的疼痛外，通常會有腫脹和局部瘀血情況，嚴重會有外觀變形甚至活動受限的情形。常見原因有跌倒、車禍、瞬間的撞擊、運動，但仍需注意的是，骨質疏鬆或者高齡者，也有可能會造成骨折。