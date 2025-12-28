跑完腳軟軟？研究指飲低脂朱奶可減運動後下肢痠痛六成

運動後雙腳痠痛無力？除了多喝水幫助代謝、避免筋膜黏連導致疼痛之外，有研究指出，每天飲用500毫升低脂朱古力牛奶，可將運動後下肢痠痛減少逾六成，且能快速補充能量，提升肌耐力與爆發力，長遠能提升運動表現。

耐力爆發力均提升

一項刊載在《IJERPH》、針對大學女子羽毛球隊的研究，發現低脂朱古力牛奶可以大幅改善運動後肌肉痠痛。7名參與研究的球員，分別飲用低脂朱奶及飲清水作對照。結果顯示，朱奶組球員的耐力測試時間由262秒上升至325秒，提升24%，爆發力也更強，上肢投遠增加16%，下肢功率亦上升超過13%。

最重要的發現是，朱奶組出現運動後下肢肌肉延遲性肌肉疼痛的情況比對照組少62.6%，自覺疲勞則下降11%。