跑步傷膝蓋等4大常見傷害 教你預防受傷長跑長有

長跑｜常見痛症 預防有法

渣打馬拉松2024(渣馬)在2024年1月21日舉行，唔少跑手已操長課積極備戰。跑步好處有很多，既可減肥，又有助保持心血管健康，是港人熱愛的運動項目之一，每晚在街上都會看見有不少人慢跑，甚至會挑戰自己，參加不同的馬拉松賽事。不過，在訓練量增加或者愈跑愈密、愈跑愈長時，如果跑步姿勢不正確，容易引起各式各樣的痛症，入門人士慢跑時更加要注意。

跑步膝蓋外側痛：髂脛束症候群ITBS 髂脛束症候群ITBS是這近年跑步或做運動十分「流行」的名稱，意指大腿外側的一層筋膜，於接近膝關節的位置，因為跑步時反覆摩擦引致發炎和腫脹。引起此症原因，主要有跑姿不正確、下肢內旋、臀部肌肉過弱有關，因此利用按摩滾筒按壓髂脛束，只可收一時之效，要長遠解決問題，應訓練臀部肌肉以減低髂脛束的張力，同時應找合資格的長跑教練，去糾正跑步的姿勢。 相關跑步文章：髂脛束症候群知多點 ▼帶氧運動6件事▼

膝痛｜髕骨股骨疼痛症候群 又稱「跑者膝」，即臏骨(俗稱「菠蘿蓋」)附近的位置疼痛，原因是跑步時在大小腿屈曲伸直期間，臏骨滑動的軌跡不正確，與附近的組織增加摩擦所致。可能是膝蓋活動太多、大腿肌力不均等造成。因此長跑訓練時，不可一味跑步，同時需要作肌力訓練，簡單如深蹲、弓箭步、肩橋等，大腿前後的肌肉都要練到。強化了跑步肌肉後，每一位跑者便可加強耐力和爆發力。 ▼安全運動原則不傷膝▼