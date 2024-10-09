跑步傷膝蓋、ITBS等4大傷害 教你預防受傷方法長跑長有

跑步傷膝蓋等4大常見傷害 教你預防受傷長跑長有（am730製圖）

渣打馬拉松2025（渣馬2025）將在2025年2月9日舉行，唔少跑手已操長課積極備戰。跑步好處有很多，既可減肥，又有助保持心血管健康，是港人熱愛的運動項目之一。不過，在訓練量增加或者愈跑愈密、愈跑愈長時，如果跑步姿勢不正確，容易引起跑者膝、髂脛束症候群ITBS、阿基里斯腱炎、足底筋膜炎等各式各樣的痛症，入門人士慢跑時更加要注意。