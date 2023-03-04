跟Taylor Swift動起來！跑步燃燒大量卡路里

步行被譽為是最佳的運動之一，可以強健心肺功能、降低血壓、保持骨骼強壯且燃燒卡路里。當天氣欠佳或不便外出時，跑步機就成了好夥伴。外國網紅圈流行兩種跑法，包括「Taylor Swift跑步機訓練法」(Taylor Swift Treadmill Strut)隨著歌曲逐漸增加快跑步速度；「12-3-30鍛煉法」則是在12%斜坡上健走30分鐘，皆可有效消耗卡路里。

斜坡行走增加鍛煉難度

據《CNN》報道，想要使鍛煉更有效，可挑戰同時改變步速和坡度。美國紐澤西健身教練丹布萊(Dan Bulay)表示，大多數民眾都沒有使用跑步機的斜坡功能，但許多研究都認證在斜坡上行走可增加鍛煉的難度。若加快慢跑速度有困難，也可挑戰較陡峭的徒步運動。