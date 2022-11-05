跨出第一步！下肢機器人助中風者復健

陳先生3年前突然發生腦部出血性中風，開刀後雖保住寶貴的性命，但半邊無力的後遺症自此伴隨著他。他積極地進行復健近一年，終於不用拐杖就能走路，但卻逐漸感覺復健遇到瓶頸，所幸透過「下肢機器人」復健，他重新學習肌肉出力方式，行動也更穩健不費力。
「下肢機器人」提供復健支撐 學習正確動作模式
安南醫院復健科醫師林芳嫻表示，正確的方法，其實比較省力。如能找到大腦跟肌肉間正確的連結，人體自然會很聰明的選擇用此方式來運動走路，下肢機器人一方面提供一個穩固的支撐，減少跌倒風險，患者因而更能專心在動作控制的學習上。
另一方面，機器人在偵測人體動作後，反饋提供動力輔助，幫助本來孱弱的肌肉，帶動關節做出更大幅度的動作，患者因此會逐漸學習到正確的動作模式，因此下肢機器人，對比單純電療肌肉，是完全不同層次的治療方式。
異常步態屬於代償策略 須介入矯正
中風患者常見的異常步態，林芳嫻醫師指出，包括垂足、髖關節過度外旋、迴旋步都是肌力不足所產生的代償策略，但久了之後，常見患者習慣了而難以矯正。因此需要介入來打破不好的舊習慣，這種時候機器人就是一個很好的選擇；從站立，行走，甚至上下階梯，都可以用機器人輔助來訓練。
中風患者的一小步 是照護者的一大步
中風患者跨出的每一小步，都是對自己和身邊的人，很大的一步。林芳嫻醫師表示，步行的意義，不只是生活的方便，也是關於個人尊嚴，和更多生命的可能性。中風後的復健，是條漫長的路，希望藉由醫療和科技，讓這條路少一點崎嶇。每個病人如果都能前進一小步，對整個社會來講，加總起來就是一大步。
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