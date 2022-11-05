跨出第一步！下肢機器人助中風者復健

下肢機器人一方面提供一個穩固的支撐，減少跌倒風險，患者因而更能專心在動作控制的學習上。

陳先生3年前突然發生腦部出血性中風，開刀後雖保住寶貴的性命，但半邊無力的後遺症自此伴隨著他。他積極地進行復健近一年，終於不用拐杖就能走路，但卻逐漸感覺復健遇到瓶頸，所幸透過「下肢機器人」復健，他重新學習肌肉出力方式，行動也更穩健不費力。

「下肢機器人」提供復健支撐 學習正確動作模式

安南醫院復健科醫師林芳嫻表示，正確的方法，其實比較省力。如能找到大腦跟肌肉間正確的連結，人體自然會很聰明的選擇用此方式來運動走路，下肢機器人一方面提供一個穩固的支撐，減少跌倒風險，患者因而更能專心在動作控制的學習上。

另一方面，機器人在偵測人體動作後，反饋提供動力輔助，幫助本來孱弱的肌肉，帶動關節做出更大幅度的動作，患者因此會逐漸學習到正確的動作模式，因此下肢機器人，對比單純電療肌肉，是完全不同層次的治療方式。