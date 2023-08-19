跳得高、跑得快、轉向快 小腿要咁樣練(一)

提及健身很多人只會聯想到做「大隻佬」，其實目標不只有一個，例如提升運動表現也是可以做到的。而運動表現很直接會聯想到大腿的訓練，其實小腿也不可忽視，能夠令你在爆發力、推進能力、轉向、跑、跳、落地等都有所提升。
主要肌肉有3塊
小腿的肌肉主要分為後側「腳瓜」的腓腸肌、後側深層一點的比目魚肌，以及前方的脛前肌。這些肌肉將橫向的力量透過腳皮傳送到地面，而做出跑跳、加速等動作，所以小腿肌肉力量足夠、筋腱夠強壯，就可有更佳的運動能力。再細分之下，腓腸肌主要用作最大力量輸出、比目魚主力快速力量輸出，而脛前肌則用於減速。
以下兩個訓練動作，Pogo彈跳訓練可強化比目魚肌，提升跳躍力；等長收縮分腿蹲則強化整體小腿肌肉，有助切入時轉向。
Pogo彈跳訓練
- 採站姿，雙腳打開約肩闊。
- 雙腿像彈弓般快速連續跳躍並盡量跳得高。膝蓋不會屈曲太多，腳掌會少許背屈及大幅度快速蹠屈。
- 期間保持呼吸暢順，跳9次為1組，做5組。
註：要加強訓練強度，可利用橡筋帶，兩邊綁好在腳掌，中間經過身體前方繞到頸後。另外，可配合運動需要而加入少許向前和向後跳。
等長收縮分腿蹲
- 找一個小三角斜台或者槓鈴餅等可穩固地墊高一級的東西。
- 做分腿蹲的動作，而前腳須踏上上述東西之上，腳踭懸空。後腿大腿要接近垂直地面，而膝蓋亦要接近地面。
- 維持動作30秒，期間前腳掌做背屈和蹠屈動作。換腳再做，左右腳各做兩組。