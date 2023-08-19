跳得高、跑得快、轉向快 小腿要咁樣練(一)

提及健身很多人只會聯想到做「大隻佬」，其實目標不只有一個，例如提升運動表現也是可以做到的。而運動表現很直接會聯想到大腿的訓練，其實小腿也不可忽視，能夠令你在爆發力、推進能力、轉向、跑、跳、落地等都有所提升。

主要肌肉有3塊

小腿的肌肉主要分為後側「腳瓜」的腓腸肌、後側深層一點的比目魚肌，以及前方的脛前肌。這些肌肉將橫向的力量透過腳皮傳送到地面，而做出跑跳、加速等動作，所以小腿肌肉力量足夠、筋腱夠強壯，就可有更佳的運動能力。再細分之下，腓腸肌主要用作最大力量輸出、比目魚主力快速力量輸出，而脛前肌則用於減速。

以下兩個訓練動作，Pogo彈跳訓練可強化比目魚肌，提升跳躍力；等長收縮分腿蹲則強化整體小腿肌肉，有助切入時轉向。