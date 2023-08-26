跳得高、跑得快、轉向快 小腿要咁樣練(二)

為提升運動表現，大腿當然是主力要操練的部位，而小腿亦不容忽視，在跳躍、轉向、衝刺、急停都需要用到。上次提及一些加強轉向和快速跳躍能力的訓練，今次就做一些加強力量的鍛煉，令轉向和跳躍更有效率。外加一個爆發力訓練，令你能夠於最短時間內輸出最大力量。
加強小腿力量
力量訓練就像健身室內的重量訓練，而訓練小腿主要分後側的腓腸肌及比目魚肌，以及前側的脛前肌兩個動作。第一個動作是提踵(Calf Raise)，如果有此器械不妨使用；又或利用深蹲槓鈴作為負重，並用前半腳掌踩住槓鈴餅做提踵。深蹲槓鈴重量更接近人體中線，在腳底下穩定性較差的情況下會較安全。訓練脛前肌，香港的健身室較少見專用器材，可以用鋼線機或者彈力帶作訓練。
提踵
- 無論選用坐姿或站姿的器械，可以設定合適重量，並將器械相關位置置於膝蓋或肩膊上。選用站姿者要收意挺胸、收腹、沉肩，勿讓腰椎承受不必要壓力。
- 腳踭懸空(呈背屈狀)，然後小腿發力踮起(蹠屈)至最高點，然後慢慢返回原處。
- 踮起時呼氣，返回時吸氣。做20次為一組，做4組。
鋼線機脛前肌訓練
- 將鋼線機的滑輪設在最低點，利用短彈力帶綁穩腳掌。坐在地上，用瑜伽磚墊住小腿。
- 小腿發力背屈，即是將腳指盡量指向自己；然後慢慢放鬆，返回原位。
- 背屈時呼氣，放鬆時吸氣。每邊腳做20次為一組，做2組。
爆發力訓練
- 先做弓步蹲姿勢。
- 小腿發力連續做4次小跳躍，然後做1次大跳躍。大跳躍時前後腳交換位著地，隨即再開始小跳躍。
- 期間保持呼吸暢順。完成5次大跳躍為一組，做4組。