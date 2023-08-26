跳得高、跑得快、轉向快 小腿要咁樣練(二)

為提升運動表現，大腿當然是主力要操練的部位，而小腿亦不容忽視，在跳躍、轉向、衝刺、急停都需要用到。上次提及一些加強轉向和快速跳躍能力的訓練，今次就做一些加強力量的鍛煉，令轉向和跳躍更有效率。外加一個爆發力訓練，令你能夠於最短時間內輸出最大力量。

加強小腿力量

力量訓練就像健身室內的重量訓練，而訓練小腿主要分後側的腓腸肌及比目魚肌，以及前側的脛前肌兩個動作。第一個動作是提踵(Calf Raise)，如果有此器械不妨使用；又或利用深蹲槓鈴作為負重，並用前半腳掌踩住槓鈴餅做提踵。深蹲槓鈴重量更接近人體中線，在腳底下穩定性較差的情況下會較安全。訓練脛前肌，香港的健身室較少見專用器材，可以用鋼線機或者彈力帶作訓練。