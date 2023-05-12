踏入流感季咳唔停? 研究顯示有種醫藥草本成分有效止咳祛痰 服用3日減輕咳嗽高達6成以上^

近日本港受季節性流感和2019冠狀病毒持續夾擊，根據醫管局數據顯示，公立醫院急症室病人「爆滿」，每日求診人數平均超過6,000人。上月兒童感染流感人數亦有明顯升幅，根據衛生防護中心資料顯示，本月11日一名13歲女童感染甲型（H3）流感併發敗血症及休克，再有多一名兒童感染流感後離世，流感威力不容忽視。加上口罩令解除，市民對流感的免疫力可能較以往低，令染病風險大增。
冠狀病毒與流感症狀相似，症狀包括咳嗽、喉嚨痛、頭痛、發燒及肌肉酸痛等，當中咳嗽令人痛苦難耐，咳嗽更是傳播流感和2019冠狀病毒的途徑之一，若有家庭成員染病，將為整個家庭帶來感染風險，影響力不容小覷。考試季踏入尾聲，不少家長都逐漸放下戒備，令病菌乘虛而入，自己痛苦之餘又擔心傳染子女，繼而影響子女的考試表現。如果久咳不癒，應要如何自救？
大學內科臨床研究：有種草本成分有效止咳率高達6成以上^
咳嗽是身體保護肺部的自然反應，以防止分泌物或異物透過咽喉、氣管、支氣管入侵肺部，大多數咳嗽都是由病毒*引起，不少人亦會選擇服用止咳藥物，紓緩咳嗽症狀。
世界臨床醫學報告（Global Journal of Clinical Report, 2016）發表了一份臨床研究，報告顯示咳嗽患者在服用含有海蔥與愈創木酚甘油醚成分的止咳藥水後，3天有效減輕咳嗽達6成以上，研究還發現愈創木酚甘油醚與海蔥流浸膏同時應用會產生協同效應，增強祛痰效果，令頑固濃痰在服用5天後清除，成效非常顯著。報告還指出，海葱不但具有祛痰止咳的作用，還可以增強免疫力，從源頭入手對抗流感。
珮夫人止咳露含獨特醫藥草本成分 大人細路都啱用
現時流感高峰期加上考試季，大人小朋友都要注意身體，溫習時間更是爭分奪秒，如有身體不適都想盡快痊癒，怕傳染身邊家人，因此有效止咳藥物對患者來說實為一大福音。珮夫人止咳露（貳號及小兒配方）正正蘊含珍貴醫藥草本成分海蔥及愈創木酚甘油醚，報告最後亦有提及珮夫人止咳露療效顯著，在止咳藥物中突圍而出。服用3天後有效減輕咳嗽達66.7%^，有效紓緩各類型及不同程度的咳嗽問題，服用5天後已清除濃痰，同時增強免疫力及減輕傷風感冒症狀^。
珮夫人止咳露有專為6至12歲兒童而設的「珮夫人F2小兒咳露」，採用兒童配方，大人則可選擇「珮夫人止咳露 F2傷風咳配方」，紓緩傷風感冒所引起的咳嗽、喉嚨痕癢，化痰止咳、收鼻水、通鼻塞一支K.O.，踢走久咳不癒問題！
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^Global Journal of Clinical Report: “Update on studies of expectorants Squill in pediatrics”, 2016
*兒童的預防護理咳嗽, 2022年7月1日