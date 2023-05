踏入流感季咳唔停? 研究顯示有種醫藥草本成分有效止咳祛痰 服用3日減輕咳嗽高達6成以上^

珮夫人止咳露有專為6至12歲兒童而設的「珮夫人F2小兒咳露」,採用兒童配方,大人則可選擇「珮夫人止咳露 F2傷風咳配方」,紓緩傷風感冒所引起的咳嗽、喉嚨痕癢,化痰止咳、收鼻水、通鼻塞一支K.O.,踢走久咳不癒問題!

於萬寧、屈臣氏、華潤堂、7-Eleven、Circle K、惠康超級市場、AEON、APITA、UNY、各大藥房及藥行有售。

^Global Journal of Clinical Report: “Update on studies of expectorants Squill in pediatrics”, 2016

*兒童的預防護理咳嗽, 2022年7月1日