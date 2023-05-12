踏入流感季咳唔停? 研究顯示有種醫藥草本成分有效止咳祛痰 服用3日減輕咳嗽高達6成以上^

近日本港受季節性流感和2019冠狀病毒持續夾擊，根據醫管局數據顯示，公立醫院急症室病人「爆滿」，每日求診人數平均超過6,000人。上月兒童感染流感人數亦有明顯升幅，根據衛生防護中心資料顯示，本月11日一名13歲女童感染甲型（H3）流感併發敗血症及休克，再有多一名兒童感染流感後離世，流感威力不容忽視。加上口罩令解除，市民對流感的免疫力可能較以往低，令染病風險大增。

冠狀病毒與流感症狀相似，症狀包括咳嗽、喉嚨痛、頭痛、發燒及肌肉酸痛等，當中咳嗽令人痛苦難耐，咳嗽更是傳播流感和2019冠狀病毒的途徑之一，若有家庭成員染病，將為整個家庭帶來感染風險，影響力不容小覷。考試季踏入尾聲，不少家長都逐漸放下戒備，令病菌乘虛而入，自己痛苦之餘又擔心傳染子女，繼而影響子女的考試表現。如果久咳不癒，應要如何自救？

大學內科臨床研究：有種草本成分有效止咳率高達 6 成以上 ^

咳嗽是身體保護肺部的自然反應，以防止分泌物或異物透過咽喉、氣管、支氣管入侵肺部，大多數咳嗽都是由病毒*引起，不少人亦會選擇服用止咳藥物，紓緩咳嗽症狀。