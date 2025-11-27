踢出免疫力 濕疹患者動起來 配合精準治療 有助止癢 紓緩病情

濕疹患者可以運動嗎？「香港皮膚健康基金」早前舉辦了足球體驗日，身體力行以行動告訴濕疹患者答案，如何透過運動提升免疫力，穩定濕疹病情。活動中，醫生們進一步分享了濕疹護理及治療的最新資訊，特別針對小兒濕疹患者常見的「搔癢」問題，新型藥物如生物製劑如何幫助患者止癢解困，減輕病情對生活所帶來的困擾。

痕癢可導致身心困擾

「香港皮膚健康基金」舉辦的「踢出免疫力 齊抗濕疹你最勁」足球體驗日活動，邀請了小兒濕疹患者及其照顧者，一同落場踢波，並學習日常護理小貼士。當日活動更有星級嘉賓袁文傑先生及行政會議成員、前食物及衛生局局長高永文醫生到場支持，齊組隊伍決戰綠茵場。香港皮膚健康基金主席、皮膚科專科陳厚毅醫生致辭時表示，經常聽到病友問：「有濕疹可否踢波及游水？」他希望透過舉辦這些有益身心的活動，身體力行告訴大家答案，藉此推廣正確的疾病資訊，並讓更多病友及照顧者參與，實現社區關愛與共融。