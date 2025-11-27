踢出免疫力 濕疹患者動起來 配合精準治療 有助止癢 紓緩病情

濕疹患者可以運動嗎？「香港皮膚健康基金」早前舉辦了足球體驗日，身體力行以行動告訴濕疹患者答案，如何透過運動提升免疫力，穩定濕疹病情。活動中，醫生們進一步分享了濕疹護理及治療的最新資訊，特別針對小兒濕疹患者常見的「搔癢」問題，新型藥物如生物製劑如何幫助患者止癢解困，減輕病情對生活所帶來的困擾。
痕癢可導致身心困擾
「香港皮膚健康基金」舉辦的「踢出免疫力 齊抗濕疹你最勁」足球體驗日活動，邀請了小兒濕疹患者及其照顧者，一同落場踢波，並學習日常護理小貼士。當日活動更有星級嘉賓袁文傑先生及行政會議成員、前食物及衛生局局長高永文醫生到場支持，齊組隊伍決戰綠茵場。香港皮膚健康基金主席、皮膚科專科陳厚毅醫生致辭時表示，經常聽到病友問：「有濕疹可否踢波及游水？」他希望透過舉辦這些有益身心的活動，身體力行告訴大家答案，藉此推廣正確的疾病資訊，並讓更多病友及照顧者參與，實現社區關愛與共融。
活動期間，皮膚科專科李政謙醫生分享道，大約每五位小朋友中就有一人曾患濕疹，大部分病徵在一歲前已出現。由於皮膚出現慢性發炎，無法有效阻擋外來刺激物，導致刺激物更容易滲入皮膚深層，引發紅腫、乾燥及痕癢等症狀。他更提醒，濕疹不僅影響皮膚健康，還與哮喘及過敏性鼻炎等過敏症狀，小朋友或因痕癢可能導致睡眠不足，甚至情緒低落，父母必須正視病情對身心所帶來的影響。
治療須瞄準發炎源頭
的確，濕疹最令人困擾的地方，正是痕癢。父母無不擔心子女不停搔癢，導致皮膚狀況雪上加霜。香港皮膚健康基金副主席、皮膚科專科關志強亦認同，不斷搔癢容易令皮膚破損，形成「痕癢—搔抓—發炎」的惡性循環。他解釋，搔癢會令皮膚細胞受損，釋放更多發炎因子，進一步加劇痕癢及炎症，尤其是頭皮、臉頰、關節摺位等部位，甚至可能因大力搔癢而出現水泡、結痂，嚴重時甚至可能因細菌感染而化膿。他認為，父母與子女應建立正確的護理及治療方法，例如使用適當的潤膚膏修復皮膚屏障，並根據實際病情諮詢主診醫生，接受適合個人病情的治療。
提到治療，皮膚科專科黃之鍵醫生指出，外用類固醇是治療濕疹的傳統方法；對於臉部或皮膚較薄的部位，則可選用非類固醇藥膏。針對中至嚴重程度的個案，他指近年出現一些新一代藥物，包括JAK抑制劑及生物製劑，能更精準地瞄準發炎源頭。以生物製劑為例，它能阻斷IL-4及IL-13等白細胞介素，減低炎症反應，且副作用較少，適用於6歲以上兒童。他提醒，是否使用這些進階藥物，需要評估年齡、病史及其他風險因素，以達至個人化治療。