踢走失眠：睡得好 身心自然好

大家最近睡得好嗎？適逢今日是世界睡眠日，希望提醒大家對睡眠質素的重要性。根據世界衛生組織調查顯示，全球約有三分之一人口受睡眠問題困擾，長久失眠會嚴重影響身心健康，如增加抑鬱風險、記憶力減退、免疫力下降等，絕不容忽視！

市面上睡眠產品種類繁多，如何挑選？維柏健webber naturals【快睡寶(強效舌下片)】特別採用精製舌下片裝，每片蘊含10毫克褪黑激素，能透過舌下血管快速溶解及吸收，更能避開胃部和腸道的破壞，保持藥效。產品連續多年蟬聯加拿大銷售No.1＊的殊榮，天然無藥性、絕不會造成依賴，每日1片，助你擺脫失眠噩夢，改善睡眠質素。