踢走失眠：睡得好 身心自然好

現凡購買維柏健webber naturals【快睡寶(強效舌下片)】即享2件75折(平均$176.3 /件),優惠期至2024年3月28日。

電購/查詢:2880-0066

銷售點:【樂本健】購物網healthsmart.com.hk/手機App/實體店及萬寧之指定店鋪

實體店地址︰北角渣華道321號柯達大廈2座1407室 (鰂魚涌站C出口)

*Nielsen MarketTrack Service in Canada for the Melatonin Category for the last 3 years with 52 week periods ending Dec 8, 2018, for the Total Canadian market and All Channels in Total Dollar Volume.