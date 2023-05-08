踩單車加速膝退化？可幫助減少膝痛感覺 但未必人人啱玩

很多人都有膝痛的困擾，擔心跑步等運動會加劇膝傷，於是買健身單車在家做運動，應該不會加重膝頭負擔吧？有研究顯示，踩健身單車比完全不運動更能減少痛感及運動功能，但對關節僵硬、日常生活的幫助則不太顯著，然而對於身體太重而言，健身單車未必是好的運動選項。

改善運動功能

一項在《Clinical Rehabilitation》發表的研究，分析了七份關於健身單車的研究，以了解此項運動會否對退化性關節炎有影響。結果發現，與沒在運動的人比較，踏健身單車可以減少痛感及改善運動功能，但就無法改善關節僵硬、日常生活功能及生活質素。而與其他運動相比，健身單車對症狀、痛楚、關節僵硬、功能等方面均沒有明顯差異。