踩單車加速膝退化？可幫助減少膝痛感覺 但肥胖人士未必適合

很多人都有膝痛的困擾，擔心跑步等運動會加劇膝傷，於是買健身單車在家做運動，應該不會加重膝頭負擔吧？有研究顯示，踩健身單車比完全不運動更能減少痛感及改善運動功能，但對關節僵硬、日常生活的幫助則不太顯著，然而對於身體太重而言，健身單車未必是好的運動選項。

與沒在運動的人比較，踏健身單車可以減少痛感及改善運動功能。

一項在《Clinical Rehabilitation》發表的研究，分析了七份關於健身單車的研究，以了解此項運動會否對退化性關節炎有影響。結果發現，與沒在運動的人比較，踩健身單車可以減少痛感及改善運動功能，但就無法改善關節僵硬、日常生活功能及生活質素。而與其他運動相比，健身單車對症狀、痛楚、關節僵硬、功能等方面均沒有明顯差異。

研究人員指出，對於退化性關節炎患者而言，健身單車可以是一個選擇，但其他運動亦可以帶來類似的幫助。而過去有研究就顯示，對於膝蓋有傷患的人，體重指數每增加1，踩單車後出現痛感的風險就會增加近一成，故此肥胖者可能要多注意踏單車帶來的影響。

過去有研究就顯示，對於膝蓋有傷患的人，體重指數每增加1，踩單車後出現痛感的風險就會增加近一成。

每日坐超過10小時 慢性膝蓋痛機率增

不過，膝有傷患又長期不動，對膝頭也沒有好處，南韓在2019年進行的一項研究就指出，每日坐超過10小時的人，出現慢性膝蓋痛的機率會增加近三成。但若每星期進行2.5小時的中強度運動，就可以減低慢性膝痛的機會逾兩成。

過度及超出負荷的運動固然會傷膝，但整天坐著不動對於膝蓋也不好事，反而適度的活動其實有助改善膝蓋症狀。至於選擇哪一種運動，就應該視乎身體狀況而定，亦可以問醫生或專家意見。