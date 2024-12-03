踩單車手痺別忽視！可能是踩單車姿勢不良導致尺神經病變 如何預防、治療？

非常喜歡踩單車的50歲王先生，有天踩新車去比賽後卻覺得右手無力，而且第4、5指有麻麻的感覺，一開始王先生覺得可能是太疲勞才會這樣，應該休息幾天就會好了，沒想到幾天後他的手仍然非常無力，甚至連拿筷子都有困難，經過復健科醫生檢查後發現原來王先生是尺神經損傷。 所幸，王先生透過治療、調整踩單車方面的問題後，症狀漸漸獲得改善。台灣復健醫學會健康促進暨運動醫學委員會委員、復健科診所院長林杏青醫生表示，不少喜歡踩單車的人常會有手麻的現象，而這樣的症狀有可能是來自於尺神經病變。

手麻無力可能是尺神經壓迫 踩單車時間愈多症狀愈嚴重 椎間盤突出壓迫神經造成頸椎神經病變，或是手腕神經壓迫引起手肘或手腕尺神經病變、腕隧道症候群等，都有可能導致喜愛踩單車的人出現手麻的現象。復健科診所醫生陳儷修表示，隨著踩單車時間變多，症狀可能會因此變得更嚴重，甚至會慢慢影響到踩單車時的變速及煞車反應。 其中，尺神經會分叉成感覺神經、運動神經，並支配第4、5指以及手部其他部位，因此王先生才會感到第4、5指有麻麻的感覺以及手部無力。林杏青醫生說明，如果出現無力的情形，通常是因為運動神經受到影響，若是壓迫到感覺神經，則會引起麻痺或是感覺異常，常會以痠、脹、痛來表現。

尺神經壓迫與姿勢不良有關 踩單車時如何預防？ 而踩單車者的尺神經之所以會受到壓迫，通常是因為姿勢不正確。陳儷修醫生表示，當踩單車者上半身騎姿不佳時，尺神經會因為手掌內側根部在骨頭和自行車把手之間承受額外壓力而受到壓迫，建議可以透過以下方法來預防尺神經壓迫病變： 適當的車身設定：避免車把過度向上旋轉造成手腕過度伸展，建議踩單車者可以考慮將車把向前旋轉，減輕尺神經壓力。

調整上半身騎姿不佳，尤其下坡時應避免重心太過前移，以免增加壓力。

建議踩單車時穿戴有薄海綿掌墊的手套，研究指出它可有效降低手掌壓力。

踩單車時可經常變換手部握持的位置，以分散壓力。

避免摔車造成的衝擊。

避免在容易震動的路面踩單車。

尺神經病變初始可採保守治療 效果不佳需考慮手術 如果已經有尺神經病變的相關症狀出現，林杏青醫生表示，在初始階段可以採保守治療，包括： 使用手腕護具降低神經壓力；

透過物理儀器治療紓緩痠麻脹痛等症狀；

透過物理徒手運動治療，改善腕部及手部的穩定度、肌力強度、活動度，降低二次傷害的風險；

經由超音波導引，進行神經解套注射來緩解神經壓迫及黏連，並協助修復受損的神經。 另外也要搭配生活、運動習慣調整，並降低造成神經壓迫的風險因素，避免長時間抓握、減少重複性動作等，來改善相關症狀。不過林杏青醫生提到，若有掌內肌群萎縮等嚴重症狀，或是保守治療效果不佳時，可能就要考慮進行手術，並在術後透過復健治療進一步重建肌力及手掌、手指、手腕功能。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】