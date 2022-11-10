身心健康 密不可分 大塚製藥全面照顧港人健康需要

香港大塚董事總經理上田浩司先生

今年是「世界精神健康日」30周年，為宣揚精神健康和關注情緒病康復者，精神健康基金會早前特意於荃灣愉景新城舉行「2022年十大精神健康之星嘉許典禮」，現場更有由香港大塚製藥有限公司（香港大塚）贊助的攤位遊戲，希望與眾同樂，同時推動公眾教育，以正念面對精神科疾病。 日本大塚製藥創立100年間，不斷研究及開發新產品，而香港大塚成立25年以來，除了為香港市民引入娥羅納英H軟膏及寶礦力水特兩個居家常備又為人熟悉的品牌外，亦有不停引入其他營養及保健的產品和藥品，全面照顧港人的健康需要。

香港大塚董事總經理上田浩司先生稱，健康不僅是維持良好飲食和睡眠習慣，保持心理健康同樣重要。近年新冠疫情肆虐，不少人出現抗疫疲勞，容易感到壓力和焦慮；但礙於社會人士對精神疾病的標籤或情緒病的誤解，部分人仍然擔心就精神或情緒問題求醫會遭受歧視，因而諱疾忌醫。 有見及此，香港大塚一直透過籌辦不同類型的公眾教育活動，例如公開講座和工作坊等，致力提升大眾對精神科疾病的關注和認識，減低因誤解而產生的標籤和歧視，鼓勵大眾用正面的態度面對精神健康的問題。 公眾教育需要社會各界攜手合作，香港大塚期望透過贊助「2022年十大精神健康之星嘉許典禮」，讓更多人知道復元人士其實與一般人無異，「是次嘉許典禮的目的是向積極推廣精神健康的復元人士、照顧者、傑出人物和組織致敬。 得獎的復元人士及照顧者敞開心扉，透過分享自身故事，讓其他人設身處地從第一身的角度了解精神及情緒病，有助解開大眾對這些疾病的迷思。」上田浩司先生解釋。

建設心理健康的未來 香港大塚今年更推出了塚愛友家（O-Mind Garden）網站、Facebook及 Instagram專頁，以貼地和生活化的內容，向公眾、尤其是年輕人講解各種精神及情緒疾病的成因和治療，希望透過提供正確的資訊，解答各種迷思，從而減少社會各界的標籤和歧見。 上田浩司先生補充，「樂園主題的介面設計是希望營造一個輕鬆的氛圍，令大家覺得精神科疾病其實並不可怕，我們亦不應該將其視為禁忌。為鼓勵大眾面對及關注自己的精神健康，塚愛友家網站更設有簡單的自我測試，作初步評估之用。網站亦以顯淺易明的方式講解不同的治療方案，好讓患者和他們的照顧者可以從中了解自己的選擇。」 上田浩司先生直言，香港大塚未來會繼續支持本地相關的醫護及病友組織，期望與他們手牽手推動精神健康；塚愛友家網站亦會繼續更新資訊，為精神病和情緒病患者、照顧者及公眾的身心健康作出貢獻。