身心疲憊是警號！研究指心理健康建議陷阱 「甚麼都不做」也很重要

大多人提供心理健康建議會傾向「做甚麼來改善」，董氏基金會表示，增加行動若反倒造成另一種壓力，不妨試著「停止有害行為」。根據一篇2025年8月發表於《傳播心理學》的研究指出，「增益性建議(additive advice)偏誤」普遍存在於人際對話、社群貼文，甚至聊天機器人的推薦中，這對人們心理健康造成的壓力可能多於受益。
人與AI都愛「多做」 心理健康成永無止境待辦清單
該研究整合了8項實驗，囊括了數百名參與者，並分析了社群媒體上的建議內容，甚至測試人工智能的回應，請參與者針對有關賭博等不良習慣，及錯失運動等有益活動的情境，向陌生人、朋友或自己提供建議。
結果顯示，人們大多建議「增加新行動」，而非「減少有害行為」。人們認為「多做」比「少做」更容易、更有效，也較願意接受。但當建議對象是朋友時，大家比較容易提出「少做」的選項，反觀給自己的建議，則更傾向加上新任務。
研究也發現，人工智能的回應也呈現相同模式。這意味著，當愈來愈多人透過AI獲得心理健康建議時，這種偏誤可能被放大。研究者提醒，過多的增益性建議，可能讓心理健康變成一份永無止境的待辦清單，反而增加壓力。
學會減法思考 讓心理健康少壓力更持久
諮商心理師公會全聯會常務理事胡延薇說明，上述研究顯示，許多人對待自己比對待朋友更嚴苛，總覺得「應該再做更多」才算努力，反映出「自我慈悲(self-compassion)」不足的現象。行為科學研究已指出，「減法性思考(subtractive thinking)」在問題解決中經常被忽略，人們傾向於尋找「增加」的解決方案，而不是「移除或減少」的可能選項。若被迫不斷累積新的行動，易出現心理資源過度耗損，進而造成壓力感與自我效能下降。
胡延薇常務理事提醒，心理健康促進不在於「多做多少事」，而是「做得是否適切」，若在建議中納入「增益」與「減損」的平衡，透過正念或心理教育課程，幫助面對建議時能選擇符合自己、可行且有益的方案，進而能持續維護心理健康，而非產生另一種壓力。
別再逼自己完美 當疲倦、焦慮頻率增加要警覺
董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨建議，以主觀的感受來區辨哪些方法對自己有助益而不是造成壓力，每個人的承受度不一樣，可以自己的身體跟心理反應狀況來評估，像是太常感冒、身體不舒服，疲倦不堪、體力不支，事情都變得很沉重有負擔，情緒總以煩躁、焦慮跟怒氣來顯現，若這些現象出現的頻率增加許多，且持續兩、三周以上，就需要減少以為對自己有助益的要求跟規範，而不是一味增加多運動、多吃甚麼等增益行動。
葉雅馨主任提醒，別太在乎旁人善意提供的建議，應回歸自己的身心狀態，依據自身情況選擇對心理健康有助益的方式，將「甚麼都不做」列為選項之一，保留時間允許自己沉澱心情，或者有空閒的時間去思考、發呆，避免心理健康變成一份永無止境的待辦壓力。
