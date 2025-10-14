身心疲憊是警號！研究指心理健康建議陷阱 「甚麼都不做」也很重要

人們大多建議「增加新行動」，而非「減少有害行為」。人們認為「多做」比「少做」更容易、更有效，也較願意接受。

大多人提供心理健康建議會傾向「做甚麼來改善」，董氏基金會表示，增加行動若反倒造成另一種壓力，不妨試著「停止有害行為」。根據一篇2025年8月發表於《傳播心理學》的研究指出，「增益性建議(additive advice)偏誤」普遍存在於人際對話、社群貼文，甚至聊天機器人的推薦中，這對人們心理健康造成的壓力可能多於受益。

人與 AI 都愛「多做」 心理健康成永無止境待辦清單

該研究整合了8項實驗，囊括了數百名參與者，並分析了社群媒體上的建議內容，甚至測試人工智能的回應，請參與者針對有關賭博等不良習慣，及錯失運動等有益活動的情境，向陌生人、朋友或自己提供建議。

結果顯示，人們大多建議「增加新行動」，而非「減少有害行為」。人們認為「多做」比「少做」更容易、更有效，也較願意接受。但當建議對象是朋友時，大家比較容易提出「少做」的選項，反觀給自己的建議，則更傾向加上新任務。

研究也發現，人工智能的回應也呈現相同模式。這意味著，當愈來愈多人透過AI獲得心理健康建議時，這種偏誤可能被放大。研究者提醒，過多的增益性建議，可能讓心理健康變成一份永無止境的待辦清單，反而增加壓力。