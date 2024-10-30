身體多處生大粒暗瘡「含膿又發臭」 求醫一查竟是罕見病

30歲的吳先生，多年前於臀部、腋下及胸口長出幾粒伴隨著化膿的凸起顆粒，起初他以為是青春痘，因此並無特別重視。然而，患處不僅反覆紅腫流膿、疼痛難耐、散發異味，還需墊著多層紗布，甚至要包尿布，才能防止膿汁滲透到外衣褲，造成生活、社交及工作的極大困擾。就醫診斷為化膿性汗腺炎。

罕見「化膿性汗腺炎」 外觀及化膿惡臭遭異樣眼光

台北慈濟醫院皮膚科廖澤源表示，化膿性汗腺炎為一種罕見的自體發炎疾病，盛行率介於0.05%至4.1%之間。根據統計，發病年齡多介於15至24歲之間，且體型肥胖或是有吸煙習慣者更是高危險族群。化膿性汗腺炎初期症狀為紅腫疼痛的結節，可能可以看見膿頭，多發生於腋下、乳房間、乳下部位、會陰生殖器、腹股溝及臀部等部位，且會反覆發作、化膿流汁，再嚴重則會演變為更大的膿瘍，慢性發炎甚至會形成竇道及難看的疤痕或蟹足腫。

廖澤源醫生指出，化膿性汗腺炎若未適當治療，一旦產生竇道或蟹足腫，除了對皮膚外觀造成永久影響外，治療時間亦會被延長。此外，病灶發炎化膿所散發的惡臭，常使病患被誤解為衛生習慣不佳，遭受異樣眼光，除了飽受患處疼痛外，也承受極大心理壓力，令人身心俱疲。