身體檢查｜體檢項目愈多愈好？家庭醫學醫生：貴精不貴多

要數最熱門的願望，相信非「身體健康」莫屬，部分人更會送身體檢查(體檢)計劃給自己或家人作為禮物。然而，坊間的體檢套餐五花八門，該怎樣選擇才最適合自己？ 一般人無病無痛，是否需要定期去做身體檢查？家庭醫學專科醫生李圓圓解釋，體檢目的是透過檢查及早發現早期隱性疾病，盡早診斷及醫治，因為許多疾病在初期甚至中期，都未必有明顯病徵。「也希望透過體檢助病人找出影響健康的不利因素，從而糾正不良生活習慣，減低患病風險。」



20歲男腳痛變腎衰竭 李圓圓舉例，曾有一個二十多歲無嚴重病史男病人因腳痛求診，他以為運動後關節勞損，只需索取止痛藥便可。但在體檢中發現血壓嚴重超標，右腳大拇趾有痛風性關節炎症狀，須立即檢查腎功能和尿酸。驗血報告發現患者有腎衰竭，必須轉介專科跟進治療。可見不論年齡，定期體檢確有重要作用。 坊間體檢套餐五花八門，該如何選擇？李圓圓提醒，市民不應過分著眼於項目數量、收費及優惠，要選擇真正切合自己健康需要的計劃。「標榜項目最多的計劃，可能只是把大項目分拆成多個小項目，所以項目數量未能反映體檢範圍。」 醫生解讀報告避免誤解 全面的體檢應該包括四個步驟，首先是醫生評估，由醫生根據體檢者的病歷、家族病史、生活習慣及對健康的疑慮，去制訂個人檢查計劃。第二是要有體格檢查，包括量度血壓、心率、身高體重等指標，及身體各系統檢查例如心臟、肺部、腹部等。第三則是血液測試、大小便檢查和心電圖；以及其他個人化的選項，例如女性的超聲波、子宮頸抹片和乳房造影等。「最後當然必須由醫生解釋報告。」李圓圓指，選擇由醫生做健康評估及解釋報告的體檢套餐，可按體檢者的年齡、性別、背景和健康狀況去度身訂造最切合需要的檢查項目。「每項檢查都有其作用及局限性，亦非百分百準確。如選擇不當，除了浪費金錢，更可能因不懂自行解讀檢查結果而帶來多餘憂慮，甚至延遲正確診斷。」

