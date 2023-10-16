身體發炎不能吃甚麼？煎炸物、酒精、加工肉等7種食物容易引致發炎 阻礙肌肉增長

健身｜7種引致炎症食物 阻礙肌肉增長

炎症是受傷、感染後的身體正常反應，免疫系統會引發患處紅腫熱痛。雖然健身時引起肌肉輕微撕裂，都會觸發炎症，繼而修補肌肉使其更強壯，不過慢性炎症就會引致不同疾病，也會令肌肉慢慢流失。而其中一個我們可控制的發炎因素就是食物，以下七種會增加發炎反應的食物，還是少吃為妙。

發炎食物禁忌 ｜ 精製糖 精製糖在體內會引發糖化反應，即糖分子與蛋白質或脂肪結合，形成「AGE’s」。由於身體難以分解或排出AGE’s，不斷累積下會引起慢性發炎；另一方面糖化反應也會導致瘦素抗性，影響了食慾調節和新陳代謝。所以蛋糕、雪糕、曲奇和甜品可免則免。 發炎食物禁忌 ｜ 煎炸食物 炸雞、炸薯條、炸洋葱圈夠惹味，但影響發炎的不止於此。原因在於高溫烹調過程，當脂肪或油分被高溫處理過後，亦會產生AGE’s，刺激免疫系統發放細胞因子。

發炎食物禁忌 ｜ 人工反式脂肪 人工反式脂肪來自氫化植物油，在植物牛油、油炸食物、烘培糕點、零食中很常見，研究指人工反式脂肪會與細胞膜及免疫系統產生反應而導致炎症。 發炎食物禁忌 ｜ 加工肉類 加工肉類可引致炎症，包括經過用鹽醃製、煙燻等的肉類如煙肉、火腿、香腸。加工肉含有硝酸鹽用作防腐劑，它與胃酸接觸後會形成N-亞硝基化合物，除引發炎症更可能致癌。

發炎食物禁忌 ｜ 精製碳水化合物 泛指非原形碳水化合物食物，例如麵包、餅乾等、有研究發現只要進食50克白麵包，就令到身體發炎指數上升。因為它們是高升糖指數食物，令血糖在短時間內升高很多，身體要分泌胰島素去處理血糖，過程中會產生太多細胞因子、前列腺素、組織胺等，令身體發炎。除減少進食精製碳水化合物外，也可選擇全穀物麵包取代白麵包，當中含有豐富纖維可減慢血糖上升的速度。 發炎食物禁忌 ｜ 酒精 酒精會影響免疫細胞的效能，減慢了對付外來細菌病毒，繼而細胞因子、前列腺素和白三稀等發炎中介物質增加，刺激巨噬細胞和中性粒細胞產生發炎反應。另一方面，酒精也會擾亂腸道微生態，造成「腸漏症」，間接地增加炎症發生的機會。最後，酒精亦會增加細胞氧化壓力，產生炎症。