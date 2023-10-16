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健康
2023-10-16 15:40:50

身體發炎不能吃甚麼？煎炸物、酒精、加工肉等7種食物容易引致發炎 阻礙肌肉增長

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健身｜7種引致炎症食物 阻礙肌肉增長

健身｜7種引致炎症食物 阻礙肌肉增長

炎症是受傷、感染後的身體正常反應，免疫系統會引發患處紅腫熱痛。雖然健身時引起肌肉輕微撕裂，都會觸發炎症，繼而修補肌肉使其更強壯，不過慢性炎症就會引致不同疾病，也會令肌肉慢慢流失。而其中一個我們可控制的發炎因素就是食物，以下七種會增加發炎反應的食物，還是少吃為妙。

發炎食物禁忌精製糖

精製糖在體內會引發糖化反應，即糖分子與蛋白質或脂肪結合，形成「AGE’s」。由於身體難以分解或排出AGE’s，不斷累積下會引起慢性發炎；另一方面糖化反應也會導致瘦素抗性，影響了食慾調節和新陳代謝。所以蛋糕、雪糕、曲奇和甜品可免則免。

發炎食物禁忌煎炸食物

炸雞、炸薯條、炸洋葱圈夠惹味，但影響發炎的不止於此。原因在於高溫烹調過程，當脂肪或油分被高溫處理過後，亦會產生AGE’s，刺激免疫系統發放細胞因子。

精製糖 煎炸食物
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發炎食物禁忌人工反式脂肪

人工反式脂肪來自氫化植物油，在植物牛油、油炸食物、烘培糕點、零食中很常見，研究指人工反式脂肪會與細胞膜及免疫系統產生反應而導致炎症。

發炎食物禁忌加工肉類

加工肉類可引致炎症，包括經過用鹽醃製、煙燻等的肉類如煙肉、火腿、香腸。加工肉含有硝酸鹽用作防腐劑，它與胃酸接觸後會形成N-亞硝基化合物，除引發炎症更可能致癌。

食物營養｜少食加工食物等4款食物，減腎病機會（am730製圖） 食物營養｜少食加工食物等4款食物，減腎病機會（am730製圖） 食物營養｜少食加工食物等4款食物，減腎病機會（am730製圖） 食物營養｜少食加工食物等4款食物，減腎病機會（am730製圖） 食物營養｜少食加工食物等4款食物，減腎病機會（am730製圖）

發炎食物禁忌精製碳水化合物

泛指非原形碳水化合物食物，例如麵包、餅乾等、有研究發現只要進食50克白麵包，就令到身體發炎指數上升。因為它們是高升糖指數食物，令血糖在短時間內升高很多，身體要分泌胰島素去處理血糖，過程中會產生太多細胞因子、前列腺素、組織胺等，令身體發炎。除減少進食精製碳水化合物外，也可選擇全穀物麵包取代白麵包，當中含有豐富纖維可減慢血糖上升的速度。

發炎食物禁忌酒精

酒精會影響免疫細胞的效能，減慢了對付外來細菌病毒，繼而細胞因子、前列腺素和白三稀等發炎中介物質增加，刺激巨噬細胞和中性粒細胞產生發炎反應。另一方面，酒精也會擾亂腸道微生態，造成「腸漏症」，間接地增加炎症發生的機會。最後，酒精亦會增加細胞氧化壓力，產生炎症。

人工反式脂肪 加工肉類 精製碳水化合物 酒精

發炎食物禁忌精煉油

常見精煉油包括植物油、大豆油、葡萄籽油、葵花籽油、花生油、芥花籽油等，在售賣前或經過化學處理程序例如脫色、除味等，因此會含有多元不飽和脂肪酸(PUFA’S)，當PUFA’S受熱的話會變得不穩定和氧化，並變成引致身體發炎的物質。而PUFA’S之一Omega-6脂肪酸也會刺激細胞因子及前列腺素的產生，引發炎症，與Omega-3剛好相反。因此最好選擇沒有精煉過的橄欖油。

精煉油
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