身體莫名狂冒棕色斑塊 竟是罕見「皮膚漿細胞增多症」

蔡昀儒醫生提醒，若發現有任何皮膚疾病或皮膚不明病灶，都應盡早諮詢皮膚專科醫生，提供專業的診斷和治療，切勿相信偏方，耽誤治療的寶貴時間。

40歲的J小姐在一年半前首次發現胸部和背部有少許不規則的紅棕色及咖啡色斑塊，雖然未感到疼痛或搔癢，但這些皮膚病灶隨著時間逐漸增加，蔓延至四肢，江小姐感到十分困擾。後經其他醫生轉介至新竹臺大分院生醫醫院皮膚部門診求診，經檢查診斷為皮膚系統性漿細胞增生症(簡稱CSP)。

罕見系統性疾病 多見於亞洲人

蔡昀儒醫生解釋，CSP是一種主要以皮膚症狀表現，且極為罕見的系統性疾病，多見於亞洲人，尤其是日本人的報告猶多。此病的病因目前仍未確認，但可能與IL-6(白細胞介素)等細胞因子的異常增高有關。

治療方面，儘管有多種治療選擇，包含外用/口服類固醇、外用calcineurin抑制劑、靜脈內免疫球蛋白注射、rituximab、thalidomide，以及紫外線照光治療等，但目前缺乏公認最有效的首選療法。