車禍後膝蓋痛當心是「膝蓋軟骨受損」 1新治療選擇助快速重拾行動力

一位26歲鋪地磚師傅騎電單車緊急煞車，車倒膝蓋撞地，就醫X光檢查腳骨和膝蓋骨安然無恙，繼續他的鋪地磚工作一段時間後，竟痛到無法走路，就醫經磁力共振檢查發現，右膝蓋裡的「小零件」幾乎玩完！
外側膝蓋軟骨破損無法修補 需置換人工膝關節
澄清醫院中港院區骨科醫生王稚暉表示，經磁力共振檢查後，發現該患者右膝蓋前十字韌帶斷裂、半月板破損、外側膝蓋軟骨破損，前兩者可以手術重建和修補，惟膝蓋軟骨破損是無法修補，傳統方式是要置換人工膝關節，才能重獲膝關節的日常活動，建議患者進行膝蓋軟骨移植，以免因置換人工膝關節有可能傷及附近組織，術後復健也是一段辛苦療程。
膝蓋軟骨移植手術 微創技術加速修復
膝蓋軟骨移植的手術，是近幾年來的新技術，王稚暉醫生說，該患者的膝蓋軟骨破損屬單一小裂洞，可以在軟骨的偏角處取出約 150毫克軟骨，再經由特殊技術於手術中 20分鐘酵素培養，再製成每塊約0.8公分×0.8公分的圓柱形軟骨，用微創器械將取得的軟骨植入軟骨破損處，該患者在做完前十字韌帶斷裂重建和半月板破損修復後，立即將2塊健康軟骨植入軟骨破損處。
該患者完成膝蓋軟骨移植手術後，持續接受術後追蹤，半年後已可日常生活。王稚暉醫生強調，手術一年後，他特別用關節鏡觀察患者膝蓋軟骨生長情形，發現其膝蓋軟骨完整活過來，原先的破損也完全愈合，也獲知該患者從事蹲鋪地磚工作勝任愉快。
治療新選擇 膝蓋軟骨移植技術這些情況成功率高
王稚暉醫生提醒，像該患者的小小車禍，看似骨頭都沒問題，膝蓋內的「小零件」或許已受損，小零件損傷X光是看不出來，磁力共振掃描可以看得一清二楚，還好目前已有膝蓋軟骨移植技術，對膝蓋軟骨受傷或退化性膝關節炎的病患多了一項醫療選擇，不過，膝蓋軟骨移植對50歲以下的患者、單一破損傷口者成功率相對較高。
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