車禍後膝蓋痛當心是「膝蓋軟骨受損」 1新治療選擇助快速重拾行動力

一位26歲鋪地磚師傅騎電單車緊急煞車，車倒膝蓋撞地，就醫X光檢查腳骨和膝蓋骨安然無恙，繼續他的鋪地磚工作一段時間後，竟痛到無法走路，就醫經磁力共振檢查發現，右膝蓋裡的「小零件」幾乎玩完！

澄清醫院中港院區骨科醫生王稚暉表示，經磁力共振檢查後，發現該患者右膝蓋前十字韌帶斷裂、半月板破損、外側膝蓋軟骨破損，前兩者可以手術重建和修補，惟膝蓋軟骨破損是無法修補，傳統方式是要置換人工膝關節，才能重獲膝關節的日常活動，建議患者進行膝蓋軟骨移植，以免因置換人工膝關節有可能傷及附近組織，術後復健也是一段辛苦療程。

膝蓋軟骨移植手術 微創技術加速修復

膝蓋軟骨移植的手術，是近幾年來的新技術，王稚暉醫生說，該患者的膝蓋軟骨破損屬單一小裂洞，可以在軟骨的偏角處取出約 150毫克軟骨，再經由特殊技術於手術中 20分鐘酵素培養，再製成每塊約0.8公分×0.8公分的圓柱形軟骨，用微創器械將取得的軟骨植入軟骨破損處，該患者在做完前十字韌帶斷裂重建和半月板破損修復後，立即將2塊健康軟骨植入軟骨破損處。

該患者完成膝蓋軟骨移植手術後，持續接受術後追蹤，半年後已可日常生活。王稚暉醫生強調，手術一年後，他特別用關節鏡觀察患者膝蓋軟骨生長情形，發現其膝蓋軟骨完整活過來，原先的破損也完全愈合，也獲知該患者從事蹲鋪地磚工作勝任愉快。