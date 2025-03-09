車禍後連聽到引擎聲都怕 「1治療」讓她順利重回職場

如遭遇重大事故後出現失眠、焦慮、聽到有人咳嗽或鞭炮聲就害怕，症狀持續超過一周未改善，可能就要找專業精神科醫生協助治療。

一名45歲上班族下班途中，走在斑馬線上突然遭電單車追撞，當場撞飛，幸好只有皮肉傷無大礙，但瞬間驚嚇卻讓她因此天天做惡夢、不敢出門，連聽到電單車引擎聲都害怕，因為持續兩周未改善，家人帶她就醫，確診為創傷後壓力症候群。

創傷後壓力症候群 藥物 +rTMS 有效改善症狀

衛生福利部臺中醫院精神科醫生章秉純指出，患者就醫時靜默不語，只願意說她被電單車撞，其他不想多談。陪同就醫家人才補充患者自從車禍後就嚇到不敢出門上班、買菜，看到紅綠燈甚至聽到電單車引擎聲都會怕，而且每天晚上作惡夢，夢到自己當時車禍場景，但公司不可能讓她無限期請假不上班，只好帶她就醫。

章秉純醫生說，「這就是典型創傷後壓力症候群！」幸好家人有警覺，及時帶患者就醫，經過診間問診與協談，開立抗抑鬱藥並安排兩周十次一個療程的「rTMS重複性經顱磁刺激」治療，患者第一周睡眠與焦慮狀況明顯改善；第二周已經敢在家人陪同下出門，第三周症狀緩解並重返職場上班。