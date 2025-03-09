車禍後連聽到引擎聲都怕 「1治療」讓她順利重回職場

一名45歲上班族下班途中，走在斑馬線上突然遭電單車追撞，當場撞飛，幸好只有皮肉傷無大礙，但瞬間驚嚇卻讓她因此天天做惡夢、不敢出門，連聽到電單車引擎聲都害怕，因為持續兩周未改善，家人帶她就醫，確診為創傷後壓力症候群。
創傷後壓力症候群 藥物+rTMS有效改善症狀
衛生福利部臺中醫院精神科醫生章秉純指出，患者就醫時靜默不語，只願意說她被電單車撞，其他不想多談。陪同就醫家人才補充患者自從車禍後就嚇到不敢出門上班、買菜，看到紅綠燈甚至聽到電單車引擎聲都會怕，而且每天晚上作惡夢，夢到自己當時車禍場景，但公司不可能讓她無限期請假不上班，只好帶她就醫。
章秉純醫生說，「這就是典型創傷後壓力症候群！」幸好家人有警覺，及時帶患者就醫，經過診間問診與協談，開立抗抑鬱藥並安排兩周十次一個療程的「rTMS重複性經顱磁刺激」治療，患者第一周睡眠與焦慮狀況明顯改善；第二周已經敢在家人陪同下出門，第三周症狀緩解並重返職場上班。
電磁刺激前額葉 活化思考能力
章秉純醫生說明，「rTMS重複性經顱磁刺激治療」主要是透過電磁刺激負責思考的人腦前額葉部位，活化其思考，使其有更多選擇，不要一直反覆出現對性命有危急的情境，協助大腦提供其他想法的替代方案，轉移注意力，避免無限延伸「一朝被蛇咬，十年怕草繩」的惡性循環。
遭遇重大事故 這些症狀一周為改善快就醫
章秉純醫生指出，包括地震、重大車禍、重大新聞事件，這些跟死亡重傷暴力有關的事件，都會讓人感到生命受到威脅，所以大S染流感猝死後有人因為打不到疫苗，聽到有人咳嗽就焦慮恐慌。他提醒，如遭遇重大事故後出現失眠、焦慮、聽到有人咳嗽或鞭炮聲就害怕，症狀持續超過一周未改善，可能就要找專業精神科醫生協助治療。
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