車禍膝關節嚴重積水 「自體骨髓幹細胞治療」擺脫疼痛、恢復行走

32歲的黃先生因車禍導致左膝嚴重疼痛，且長期伴隨關節積水，生活質量受到嚴重影響。經多方諮詢與評估，進而接受自體骨髓間質幹細胞治療。僅半年，黃先生的症狀顯著改善，不僅擺脫了疼痛，還能恢復正常運動。

亞東醫院骨科部醫師張至宏副院長說明，細胞治療的過程首先是在局部麻醉或半身麻醉下，從病患骨盆處穿刺取得骨髓幹細胞。這些幹細胞在符合人體細胞組織優良操作規範(Good Tissue Practice, GTP)的實驗室中進行增殖，經過培養和分化，形成軟骨前驅細胞的軟骨修補移植物Kartigen。最後，醫療團隊利用關節鏡或微創手術，將這些修補移植物精確植入病患的軟骨缺損部位進行修復。

軟骨缺損恐致退化性關節炎 常見２治療方式

骨科部林凱旋醫生指出，軟骨缺損並不等同於退化性關節炎，但若不及時治療，嚴重的軟骨缺損可能會引發退化性關節炎。目前針對軟骨缺損的治療方法包括微骨折手術及馬賽克鑲嵌術，但這兩項手術都有其局限性與缺點。相較之下，使用軟骨修補移植物Kartigen，不僅能在不損傷自體軟骨的情況下修復大面積的軟骨缺損，還能生成與天然軟骨相似的組織。

在接受治療半年後，黃先生已經恢復了正常行走的能力，不僅能夠蹲下和跑步，關節積水的問題也徹底解決。根據術後門診追蹤，黃先生的生活質量和膝關節功能得到了顯著提升。

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