輕症新冠引發慢性頭痛！病毒感染後遺症不容忽視

新冠肺炎雖已調降防疫等級，但病毒感染對人體造成的後遺症仍不容忽視。宜蘭一名50歲張姓婦人在輕症自愈後出現難以忍受的慢性頭痛，讓她生活大受影響。經過數周藥物治療後，張婦頭痛症狀明顯改善，疼痛發作頻率與持續時間大幅減少。

鑑別診斷掌握病因 新發每日持續性頭痛原因與症狀

張姓婦人去年年中不慎感染新冠肺炎，在輕微症狀痊愈2至3天後開始出現頻繁頭痛，太陽穴與頭頂處的陣痛，每天發作且持續一整天，一般止痛藥物都無法緩解。輾轉求醫後，她來到羅東博愛醫院神經內科吳旻陽醫生診間。經過詳細的病史詢問並檢查腦部影像後，排除腦脊髓液外漏引起的低腦壓型頭痛、腦部靜脈栓塞等可能因素，最終診斷為「疑似新發每日持續性頭痛」。

吳旻陽醫生解釋，這是一種罕見的原發性頭痛疾病，特點是疼痛會突然發作，並在短時間內(通常一天內)轉變為持續性頭痛，患者能清楚記得頭痛開始的時間，且在頭痛開始後就持續不停，甚至可能維持數年之久。吳醫生解釋，引發頭痛的原因非常多，新發每日持續性頭痛可能的誘發因素之一便是「感染」，部分患者會在病毒感染後出現免疫系統異常，成為誘發此類頭痛的原因之一。