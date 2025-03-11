輕症新冠引發慢性頭痛！病毒感染後遺症不容忽視

新冠肺炎雖已調降防疫等級，但病毒感染對人體造成的後遺症仍不容忽視。宜蘭一名50歲張姓婦人在輕症自愈後出現難以忍受的慢性頭痛，讓她生活大受影響。經過數周藥物治療後，張婦頭痛症狀明顯改善，疼痛發作頻率與持續時間大幅減少。
鑑別診斷掌握病因 新發每日持續性頭痛原因與症狀
張姓婦人去年年中不慎感染新冠肺炎，在輕微症狀痊愈2至3天後開始出現頻繁頭痛，太陽穴與頭頂處的陣痛，每天發作且持續一整天，一般止痛藥物都無法緩解。輾轉求醫後，她來到羅東博愛醫院神經內科吳旻陽醫生診間。經過詳細的病史詢問並檢查腦部影像後，排除腦脊髓液外漏引起的低腦壓型頭痛、腦部靜脈栓塞等可能因素，最終診斷為「疑似新發每日持續性頭痛」。
吳旻陽醫生解釋，這是一種罕見的原發性頭痛疾病，特點是疼痛會突然發作，並在短時間內(通常一天內)轉變為持續性頭痛，患者能清楚記得頭痛開始的時間，且在頭痛開始後就持續不停，甚至可能維持數年之久。吳醫生解釋，引發頭痛的原因非常多，新發每日持續性頭痛可能的誘發因素之一便是「感染」，部分患者會在病毒感染後出現免疫系統異常，成為誘發此類頭痛的原因之一。
針對性治療 根據個別症狀選擇治療方式
針對新發每日持續性頭痛，治療目標在於減輕疼痛並預防惡化。吳醫生依據張婦的頭痛形態給予客製化藥物治療，對於搏動型疼痛搭配偏頭痛藥物，而繃緊型疼痛則使用緊縮型頭痛藥物。經過數周的治療後，張婦頭痛明顯改善，從原本「整天都痛」減輕為「一兩天才痛一次，每次僅持續2至3分鐘」。
除藥物治療外，對於不同誘發因素的患者，醫生也會考慮使用針對感染的抗生素、類固醇。若是與頸椎活動有關，或是顱部術後引起，治療方式可以考慮神經阻斷術。若以上療效不佳，透過醫生評估，也可以考慮肉毒桿菌注射。吳醫生特別提醒，頭痛是身體的警號，若出現持續頭痛情形應及早就醫；平時也要保持規律作息、做好壓力管理，避免過多酒精或咖啡因攝取，才能減少頭痛發生的機率，維護健康生活品質。
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