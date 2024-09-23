輕鬆減壓三步驟 轉化工作壓力變動力

運用資源：當你覺察到情緒已快要超出可容納的範圍程度時，這時候可試著運用你平常放鬆身心的資源，例如：起身到辦公室外走一走、做幾個深呼吸、聞一聞你平時喜歡的精油味道、或是到茶水間為自己泡一杯舒服的熱茶等，如果時間允許，花個

到

分鐘的時間，留意這些資源帶給你身體甚麼樣的經驗，也許你會留意到呼吸可以變得平穩些，肩膀放鬆了一點，或是頭部變得沒這麼緊繃，就是帶著好奇的態度，留意你所觀察到的身體變化，沒有好壞對錯。