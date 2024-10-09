輝瑞首辦共「健」未來研討會 跨界探討健康公平最大化

根據世界衞生組織，享受最高可能標準的健康，是每一個人的基本權利，不論其種族、宗教信仰、政治取態、經濟或社會條件。香港中文大學健康公平研究所亦曾指出，為了彰顯健康為作為人類的一種權利，衞生政策和計劃必須優先照顧社會上弱勢社群的需要，令社會更趨公平。

輝瑞香港及澳門區總經理申德明Krish在活動開幕致辭中表示，公司希望以一個促進者的角色，透過製造一個緊密的對話平台，推動病人組織與各界相關人士進行深度交流，並藉此向外界表達患者和照顧者最殷切的需求，促使香港政策制定者開展或持續更多對市民健康有利的政策。上周亦是輝瑞年度的Patients in Focus Week，聚焦如何以患者的需求為先，走進社區與病人組織代表見面並了解他們的需要。

三間病人組織分享患者和照顧者訴求

由47間不同疾病之病人組織，如香港血友病會、香港柏金遜症會、香港強脊會、香港肝臟移植協康會等組成的「香港病人組織聯盟」主席袁少林率先在研討會上分享聯盟一直致力以病人組織發聲，因為獲取最大可能的健康是基本的人權。香港罕見疾病聯盟服務統籌經理及護理顧問陳淑雲，則表達了罕見疾病病患如何面對困境和冀望得到的援助，而癌症資訊網創辦人吳偉麟則分享了年青癌症病患面臨的各樣挑戰，但同時他們仍抱著樂觀和處之泰然的心態去抗癌。