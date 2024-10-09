輝瑞首辦共「健」未來研討會 跨界探討健康公平最大化

輝瑞香港首次以探討社會健康公平、精神健康等重要議題，舉行「共『健』未來」研討會，滙聚超過60位本地病人組織代表、學者、醫護界代表、議員和其他持份者等參與是次活動，從不同角度出發，集思廣益，共同探討如何為香港建設一個更健康的未來。
根據世界衞生組織，享受最高可能標準的健康，是每一個人的基本權利，不論其種族、宗教信仰、政治取態、經濟或社會條件。香港中文大學健康公平研究所亦曾指出，為了彰顯健康為作為人類的一種權利，衞生政策和計劃必須優先照顧社會上弱勢社群的需要，令社會更趨公平。
輝瑞香港及澳門區總經理申德明Krish在活動開幕致辭中表示，公司希望以一個促進者的角色，透過製造一個緊密的對話平台，推動病人組織與各界相關人士進行深度交流，並藉此向外界表達患者和照顧者最殷切的需求，促使香港政策制定者開展或持續更多對市民健康有利的政策。上周亦是輝瑞年度的Patients in Focus Week，聚焦如何以患者的需求為先，走進社區與病人組織代表見面並了解他們的需要。
三間病人組織分享患者和照顧者訴求
由47間不同疾病之病人組織，如香港血友病會、香港柏金遜症會、香港強脊會、香港肝臟移植協康會等組成的「香港病人組織聯盟」主席袁少林率先在研討會上分享聯盟一直致力以病人組織發聲，因為獲取最大可能的健康是基本的人權。香港罕見疾病聯盟服務統籌經理及護理顧問陳淑雲，則表達了罕見疾病病患如何面對困境和冀望得到的援助，而癌症資訊網創辦人吳偉麟則分享了年青癌症病患面臨的各樣挑戰，但同時他們仍抱著樂觀和處之泰然的心態去抗癌。
醫生、學者對精神健康、老年化和社區支援的看法
香港大學臨床醫學學院精神醫學系臨床助理教授精神科專科鄭柏榮醫生談及有關病患、照顧者及社區的精神健康的問題。另外，香港中文大學賽馬會老年學研究所及健康公平研究所代表余浩欣博士從學術角度探討了健康公平的意義，並提倡預防保健心態、健康老化、創新健康舉措以及提升健康素養等措施能為所有人建立更健康社區的機會。隨後，聖雅各福群會持續照顧服務高級服務經理鄭苗穎介紹了社區健康的支援計劃及未來展望，希望可以幫助更多病人，甚至推動整個社區的健康。她亦強調了社區藥房在提供經濟支援、疾病教育和健康管理方面中擔任的角色。
隨著香港健康和福祉需求的不斷擴展，涵蓋各種層面，包括身體、情緒、社會和環境，輝瑞表示將繼續與港人一同應對未來的挑戰，並且在傳統醫療保健之外，積極為社區提供全面的支持。