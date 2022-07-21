輪班工作好傷身 研究證會加劇中風嚴重程度

過去有不少研究已表明，需要晚上當值的輪班工作，如醫護人員及保安員等，對健康有害無益，可導致生理時鐘的運作受到影響，增加罹患糖尿病、心臟病及癌症等疾病的風險，而最新的研究更發現，長期捱夜更會增加中風的嚴重程度。

生理時鐘混亂

根據發表在《Neurobiology of Sleep and Circadian Rhythms》的一項研究，專家指輪班工作會令人體的生理時鐘出現混亂，有時朝九晚五但有時則晝伏夜出，生理時鐘與自然脫節，就會令身體出現各種變化，增加罹患疾病的風險。