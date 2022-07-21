輪班工作好傷身 研究證會加劇中風嚴重程度

過去有不少研究已表明，需要晚上當值的輪班工作，如醫護人員及保安員等，對健康有害無益，可導致生理時鐘的運作受到影響，增加罹患糖尿病、心臟病及癌症等疾病的風險，而最新的研究更發現，長期捱夜更會增加中風的嚴重程度。
生理時鐘混亂
根據發表在《Neurobiology of Sleep and Circadian Rhythms》的一項研究，專家指輪班工作會令人體的生理時鐘出現混亂，有時朝九晚五但有時則晝伏夜出，生理時鐘與自然脫節，就會令身體出現各種變化，增加罹患疾病的風險。
中風更嚴重
該項研究並非直接分析輪班工作對中風的即時影響，而是讓曾經輪班的人士回復正常作息後，再等他們踏入中年，中風開始發生後，評估中風的嚴重程度。結果發現，曾經做過輪班工作的人，即使停止輪班回復日間工作晚上睡覺的正常作息，也無法改變生理時鐘所受的影響，而當他們中風時，病況會比未試過輪班的人更為嚴重。
較多腸道炎症
此外，研究亦發現，輪班工作的人較多出現腸道炎症，推測可能是晝夜調節紊亂導致大腦與腸道產生影響，繼而出現腸道不適。專家建議需要輪班工作人士，可以的情況下應盡量保持規律作息和飲食，更要避開高脂飲食及煙酒，有助減少輪班對身體的傷害。