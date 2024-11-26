轉冷心血管疾病發生機率暴增！「6大護心之道」跟住做

那麼對於這些心血管疾病高風險族群，楊晉州主任分享「六大護心之道」：

適當均衡飲食：宜攝取優質蛋白質，如魚類、豆類、雞蛋、牛奶、瘦肉等富含維生素和礦物質的食物，以及新鮮蔬菜水果。飲食宜清淡，忌辛辣、油膩；低脂低鹽，少吃動物油、精緻類高糖點心或飲料、咖啡。

戒煙並遠離二手煙：戒煙永遠不嫌晚，只要成功戒煙達 2 年以上，罹患心血管疾病的風險就能降低 80% 至 90% ，而二手煙帶來的危害與一手煙相同，因此建議務必遠離。

健康睡眠：充足睡眠可幫助你保持心臟的健康。長期睡眠不足和睡眠品質欠佳會增加動脈中脂肪斑塊積聚的可能性 ( 粥狀動脈硬化 ) ，會增加心臟病發作和中風的機率。

緩慢的起床與身體的保暖：冬季早晚溫差較大，早晨清醒後，建議先靜坐 5 分鐘後再起床活動。建議等太陽出來、溫度回升後再出門運動，運動前要做熱身。外出活動時要多添加衣服，可以戴口罩、手套和帽子來保暖。因為臉部、手及頭部容易受寒而引起末梢血管收縮，使心跳加快或冠狀動脈痙攣，發生供血不足，有可能導致栓塞。

適量的運動：心血管疾病患者要維持適量的運動，運動的型態不要選則太激烈，建議快走、游泳、跑步等。當運動過程中發現胸口悶、緊、有壓迫感、感覺很喘等不舒服的現象時，要記得停下來休息，並且盡快就醫。