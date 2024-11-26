轉冷心血管疾病發生機率暴增！「6大護心之道」跟住做

立冬後天氣開始轉冷，受東北季風影響天氣驟降，原本溫暖的天氣一下子轉冷，罹患心血管疾病的機率比其他月份增加，很多人的身體來不及適應，心血管疾病就發生了。
冬季心血管疾病常難控制 這些人應多加注意保暖
衛生福利部草屯療養院家醫科主任楊晉州表示，冬季心血管疾病患者病情常難以控制，導致急性併發症發生率增加，主要是因為氣溫低，血管收縮，易造成中風、心肌梗塞，甚至血管破裂造成出血等危機。而吸煙族、糖尿病、高血壓、高血脂患者，也是好發心肌梗塞與中風的高危險群，提醒更要特別注意身體的保暖。
防心血管疾病風險 牢記護心之道
那麼對於這些心血管疾病高風險族群，楊晉州主任分享「六大護心之道」：
- 適當均衡飲食：宜攝取優質蛋白質，如魚類、豆類、雞蛋、牛奶、瘦肉等富含維生素和礦物質的食物，以及新鮮蔬菜水果。飲食宜清淡，忌辛辣、油膩；低脂低鹽，少吃動物油、精緻類高糖點心或飲料、咖啡。
- 戒煙並遠離二手煙：戒煙永遠不嫌晚，只要成功戒煙達2年以上，罹患心血管疾病的風險就能降低80%至90%，而二手煙帶來的危害與一手煙相同，因此建議務必遠離。
- 健康睡眠：充足睡眠可幫助你保持心臟的健康。長期睡眠不足和睡眠品質欠佳會增加動脈中脂肪斑塊積聚的可能性(粥狀動脈硬化)，會增加心臟病發作和中風的機率。
- 緩慢的起床與身體的保暖：冬季早晚溫差較大，早晨清醒後，建議先靜坐5分鐘後再起床活動。建議等太陽出來、溫度回升後再出門運動，運動前要做熱身。外出活動時要多添加衣服，可以戴口罩、手套和帽子來保暖。因為臉部、手及頭部容易受寒而引起末梢血管收縮，使心跳加快或冠狀動脈痙攣，發生供血不足，有可能導致栓塞。
- 適量的運動：心血管疾病患者要維持適量的運動，運動的型態不要選則太激烈，建議快走、游泳、跑步等。當運動過程中發現胸口悶、緊、有壓迫感、感覺很喘等不舒服的現象時，要記得停下來休息，並且盡快就醫。
- 心情的穩定：情緒激動是心血管疾病的大忌，患有冠心病、高血脂患者更要放寬胸懷，保持心情的平靜，不要讓情緒起伏太大。
定期篩檢莫輕忽 遵從醫囑為不二法門
楊晉州主任表示，除了平時的生活習慣外，定期針對高血壓、高血糖及高血脂的篩檢也相當重要，才能及早發現相關風險因素介入。若已經確診，更要定期接受治療，遵照醫生處方服藥，並定期覆診監察，切勿自行調整藥量或停藥，一定要控制好自己的身體健康狀況，遠離威脅。
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