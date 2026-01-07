轉化式呼吸 換個好心情迎接新一年

近年情緒壓力等話題不斷在不同層面的香港出現，有人甚至認為「仍然在呼吸都應該要慶賀」(來自陳奕迅《活著多好》唱詞)。輔導心理學家黃杏琳(Lorna)表示，事實上一些有技巧的呼吸方法，例如轉化式呼吸(Transcendent Breathwork)的確有助釋放情緒，轉化心情，初學者練習20至30分鐘，就可感受到放鬆。她稱部分個案若配合認知行為療法，治療效果會更有效。 同時是認證轉化式呼吸治療師的黃杏琳解釋，轉化式呼吸是一種意識連接式呼吸技巧，能將呼吸系統的所有潛力解鎖，促進身體、情緒、心理及靈性層面的整體療癒。它整合了意識呼吸、冥想、身體覺察、聲音與動作、肯定語句、身體地圖及呼吸模式分析等元素。

無間斷深呼吸 核心方法是透過連續、無間斷的深呼吸(circular breathing)，增加氧氣攝取，釋放能量阻塞，引導個體進入更深層的自我覺察和轉化狀態，從而幫助人們恢復內在平衡，釋放情緒阻塞。 黃杏琳稱，「轉化式呼吸採用三階段呼吸，透過腹部、胸部、肺部逐步擴張，增加氧氣攝取、按摩內臟、刺激迷走神經，提升免疫力和排毒功能，有助降低血壓、改善心率，平衡交感神經，快速減低壓力荷爾蒙。」 但黃杏琳強調，轉化式呼吸可能引發強烈情緒釋放，不適合自行練習；轉化式呼吸亦非醫療替代，有需要人士可向心理學家及精神科專科醫生，或香港撒瑪利亞會熱線(2389 2222)求助。

壓力引致症狀 現今不少人的精神壓力來自工作、關係或生活事件。黃杏琳解釋，他們會焦慮、煩躁、情緒低落、頭痛、心跳加速、呼吸困難、失眠或嗜睡、腸胃不適等，甚至有暴飲暴食或厭食、社交退縮、拖延、咬指甲或抓撓皮膚等。 「若壓力嚴重或長期未處理，或會演變成憤怒爆發、攻擊性行為、自殘、濫藥、酗酒、突然缺勤或辭職、過度工作或購物，嚴重者可能會恐慌發作或過勞。」有研究顯示，慢性壓力可增加心臟病、糖尿病或精神健康問題的風險。 基礎呼吸助即時放鬆 黃杏琳說，平日在家也可以練習基礎呼吸，可從5至7分鐘的深度腹式呼吸開始，躺下或坐直，吸氣時讓腹部、胸部和肺部逐步擴張，自然流暢地呼氣，避免停頓，有助即時放鬆。