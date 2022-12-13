轉季多致敏原 濕疹易發作

轉天氣容易導致濕疹發作，不但痕癢難耐，更影響外觀。皮膚科專科醫生陳湧解釋，濕疹患者的皮膚屏障較一般人弱，轉天氣令致敏原增加，並會入侵皮膚，導致病情反覆。要改善濕疹問題，就保持皮膚長期柔潤，及維持健康的生活及飲食，都對病情有幫助。

保持皮膚柔潤

冬天的致敏原包括塵蟎、黴菌及污染物等，在轉天氣時較容易透過空氣入侵皮膚，導致濕疹病情反覆。陳湧建議，患者平時，特別在轉天氣時，應該盡量保持皮膚在柔潤的狀態，用潤膚膏的次數要多，而潤膚膏最好選擇無香料、色素及防腐劑等成分，如果含有修復皮膚屏障的成分就更理想。另外，患者亦應維持健康生活態度，例如不要給自己太大壓力、多休息、多做運動及維持均衡飲食等，都有助免疫系統相關的皮膚病病情更穩定。

治療以消炎為主

不少患者痕癢時會以抓癢紓緩，惟陳湧指出，大部分情況是愈抓愈癢，為了減低痕癢程度，治療方法會以消炎為主。如果濕疹患處較細及輕微，就會使用外用治療，包括處方外用類固醇藥膏，及非類固醇藥膏；如病情較嚴重，或患處較大，則需全身性治療，「以往我們會用全身性的免疫系統抑制劑，全方位地壓抑免疫系統，但副作用相對亦較高；現時則會透過新式藥物，包括注射式的生物製劑，及口服的JAK抑制劑。」