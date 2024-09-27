轉季當自強！中醫推冬蟲夏草+靈芝 用家實證 一齊食防中招

踏入9月下旬秋分時節，日夜溫差逐漸較大，平時生活過勞或睡眠不足，容易令自身的免疫力於轉季時節下降，令病毒有機可乘。要阻隔病毒的入侵，就需要從補肺入手！
中醫角度認為，冬蟲夏草及靈芝同時歸肺經，冬蟲夏草補腎益肺，靈芝可補氣安神，兩者配合服用，有助增強免疫力同時病癒後復元。冬蟲夏草與靈芝性味甘﹑平，故兩者同服不寒不燥，亦不相沖，適合不同體質。
余仁生強肺免疫1+1組合 一齊食效能Double Up
余仁生皇牌「強肺免疫1+1組合」︰全效Cs-4蟲草+ 特靈芝破壁孢子，可作日常保健，履行中醫師常提醒︰未病先防或作為病癒後調理，即無任何感冒情況，如鼻塞流涕、發熱等，同時帶有現虛症人士如久咳虛喘、虛勞困倦等人士最為適合服用。
真實用家引證「一齊食減少生病次數」
余仁生用家分享，服用強肺免疫組合後，抵抗力明顯增強。真實用家梁小姐: 「身體狀態明顯提升，睡眠質素及精神有改善，生病次數亦減少，就算病了都較容易恢復。」侯小姐: 「用了一段時間(約一個月後)明顯感覺睡眠質量好了，身體抵抗力也強了，沒那麼容易感冒和咳嗽，我會繼續服用。」
全效Cs-4蟲草菌絲體膠囊 (加強配方)
Cs-4蟲草可高效護肺，蘊含「蟲草酸」和「腺甘」兩種重要成分，有助暢通氣管，可作為流行病後的調理，更有88%用家實證服用14天改善鼻敏狀況^。
特靈芝破壁孢子專方 抵禦惡菌入侵
結合靈芝及孢子的配方，擁有10倍靈芝多醣#及豐富三萜類*，有效提升NK細胞活性，免受病菌侵襲。
由9月28日起至10月31日，於余仁生專門店及網店專享限時優惠價$478/套+購買「強肺免疫1+1組合」，轉季不易病！除成人轉季必備外，余仁生亦提供嬰幼兒感冒系列(保嬰丹、猴棗化痰散及猴棗末)，守護嬰孩健康！
購買點︰余仁生專門店、網店及萬寧有售
^根據余仁生中醫醫療中心統籌的體驗數據：用家使用全效Cs-4蟲草菌絲體膠囊 (加強配方) 14日後的效果。
#根據內部測試數據，特靈芝「破壁」孢子專方之配方比單一靈芝孢子，高接近10倍靈芝多醣。
* Chemical Testing Services 2002
+優惠受條款及細則約束。詳情請與店員查詢。
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