轉季當自強！中醫推冬蟲夏草+靈芝 用家實證 一齊食防中招

踏入9月下旬秋分時節，日夜溫差逐漸較大，平時生活過勞或睡眠不足，容易令自身的免疫力於轉季時節下降，令病毒有機可乘。要阻隔病毒的入侵，就需要從補肺入手！

中醫角度認為，冬蟲夏草及靈芝同時歸肺經，冬蟲夏草補腎益肺，靈芝可補氣安神，兩者配合服用，有助增強免疫力同時病癒後復元。冬蟲夏草與靈芝性味甘﹑平，故兩者同服不寒不燥，亦不相沖，適合不同體質。

余仁生強肺免疫 1+1 組合 一齊食 效能 Double Up

余仁生皇牌「強肺免疫1+1組合」︰全效Cs-4蟲草+ 特靈芝破壁孢子，可作日常保健，履行中醫師常提醒︰未病先防或作為病癒後調理，即無任何感冒情況，如鼻塞流涕、發熱等，同時帶有現虛症人士如久咳虛喘、虛勞困倦等人士最為適合服用。