轉季皮膚又乾又痕？營養師教吃9種止痕食物滋養肌膚

轉季時節，濕度及温度開始有明顯轉變，此時不少人皮膚也受到影響，不時會出現痕癢及乾燥等症狀，應如何解決？有營養師指出，天氣轉變，就會出現皮膚乾癢或脫皮等症狀，為了在換季時保持皮膚健康，應著重於飲食的調整與健康生活方式。建議可以選擇透過9種天然食物止痕，並有效滋養肌膚。

9種止痕食物滋養肌膚

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指， 隨季節變化，許多人會經歷皮膚乾燥、癢感及紅腫等不適症狀。通常是因為氣候的變化，導致皮膚屏障變脆弱，使人容易乾燥敏感，即使狂用乳液也不見得有效改善問題。

高敏敏指，除了外部護理，內部營養的補充同樣也很重要，吃對的食物能從內而外滋養肌膚，以減少乾癢不適。她推介以下有助於穩定皮膚狀態的抗敏食物：

1. 蘋果

好處：蘋果中的多酚成分有助於抗氧化，降低過敏反應，從而減少皮膚發炎及紅腫的可能性。

建議：每日食用一顆蘋果，能攝取200至500mg的蘋果多酚。

2. 綠葉菜

好處：富含葉綠素，能有效增強皮膚抵禦環境刺激的能力，並改善過敏症狀。

建議：每天食用一碗半的綠葉蔬菜，以滿足膳食纖維的需求。

3. 維他命C

好處：強化黏膜細胞，提升免疫力，減少過敏原的入侵，同時幫助維持皮膚的彈性與修復能力。

食物來源：橙、士多啤梨、奇異果等。

4. 維他命D

好處：有助於調節免疫系統，降低皮膚敏感和發炎的風險。

建議：多曬太陽，或通過魚類、牛奶、蛋黃、菇類等食物進行補充。

5. 維他命E

好處：有助於抵抗乾燥及環境刺激，維持皮膚的水分平衡，減少脫皮和癢感。

建議：多吃各種堅果及種子食物。

6. 益生菌

好處：維持腸道健康，調節免疫系統，改善皮膚症狀。

建議：補充乳酪、乳酪飲品等。

7. 槲皮素

好處：這種天然的抗組織胺成分能有效降低過敏反應，減少換季時的敏感性與紅腫。

8. MSM有機硫化物

好處：促進膠原蛋白和角蛋白的產生，增強皮膚的保水能力，減少粗糙與乾裂。

食物來源：大蒜、洋葱、蘆筍甘藍、蛋白質類等。

9. 共軛亞麻油酸(CLA)