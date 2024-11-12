轉季過敏期來襲 致敏原無處不在？！ 守護腸道健康全靠一物 助您改善易敏體質

又到轉季月份，愈來愈多過敏問題再次浮現！由於香港空氣污染問題嚴重，長期處於高濕度環境，平均每五個港人中，便有一人受過敏的困擾。無論是腸胃敏感、鼻敏感還是皮膚過敏、甚至濕敏，過敏症狀似乎成為了不少人的常態。加上香港人工作生活壓力大，休息不足亦會導致免疫力下降，容易令過敏症狀不斷惡化。 濕敏困擾好多香港人，因為飲食而導致濕敏發作更是非常常見，當中「腸道菌群和腸道粘膜」則在食物接觸和致敏中扮演關鍵角色。

常見的各種過敏症狀

益生菌+益生元更有效「抗敏」？！ 許多過敏患者會於發作時，依賴藥物來紓緩不適。原來選擇合適的益生菌補充品，從內在入手改善過敏體質，比預防過敏更為有效！由於益生元是益生菌重要的食物、養分來源，能在腸道中繁衍出更多的有益菌，就需要靠益生元。而「低聚半乳糖」是優質的益生元，可以促進大腸內益生菌的生長及活躍度。 挑選合適益生菌 調整過敏體質 市面上許多抗敏補充品聲稱能緩解過敏，實際上並非所有益生菌都具備調整過敏體質或改善腸胃的功能。根據臨床研究，補充足夠的副乾酪乳桿菌(Lactobacillus paracasei)、鼠李糖乳桿菌(Lactobacillus Rhamnosu)等益生菌株，則被證實能有效減輕過敏症狀。 此外，有臨床試驗發現，一些嗜酸乳桿菌（Lactobacillus acidophilus）和雙歧桿菌（Bifidobacterium bifidum）的益生菌組合，對於紓緩「腸易激綜合症」也有顯著效果。服用這些益生菌後，患者在腹痛、腹脹、便秘或腹瀉等症狀得以改善。 選擇抗敏補充品應該注意什麼？ 選擇抗敏補充品前，首先要了解清潔自己的敏感起因，以及個人的體質狀況。對於選擇抗敏補充品，則必須先關注益生菌的菌株及數量，對症下藥！亦需要尋找專業人士的認證，以確保產品的有效性。 專業藥劑師及營養師推薦 全方位「抗敏X健腸」

由專業藥劑師及營養師推薦【PureVita抗敏益】，蘊含6大菌種和300億紓敏益生菌，並採用天然成分製成，專為提升免疫力和改善過敏症狀而設。不僅能有效改善腸道健康，構建良好的腸道生態環境，還能減輕鼻敏感、皮膚濕敏、氣管敏感及壓力腸敏症狀。 配方中更添加了益生元，為益生菌提供營養，幫助其生長，同時抑制壞菌的繁殖。不僅維持健康的腸道生態，還能提升整體生活質素，包括睡眠、情緒和體力，最終全面增強免疫力。適合所有人群，包括6歲以上的小朋友，以及作為長期服用。PureVita作為本地品牌，更能了解港人體質，提供符合需求的解決方案。 滿意見證：服用30天用家同意 92.3% 紓緩鼻敏症狀 94.5% 改善排便順暢度 90.8% 抗病力增強 87.6% 皮膚痕癢情況改善 88.4% 改善敏感不適導致的失眠問題

適合人士服用 ．受濕敏困擾 ．鼻敏、氣管敏感 ．腸胃敏感、宿便困擾 ．關注提升免疫力 ．希望改善敏感體質 ✓無麩質 ✓無乳製品 ✓無基因改造 ✓無大豆 ✓素食 ✓GMP認證 建議服量 6至11歲人士建議每日服用半粒，拆開膠囊加入食物或飲品中服用，避免噎咳；12歲或以上人士，每日1次，每次1粒