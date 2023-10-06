辦公室伸展運動｜3個減壓動作 同時放鬆大腦

對大部分人來說，一日內總會出現一些有壓力的時候，例如突然收到大量訊息或電郵、很多家務要處理、不斷收到廣告來電等。可是，這些壓力的根源不能完全消除，不妨透過一些方法去排解壓力，例如辦公室伸展運動一下。.

在忙碌的時候，身體、肌肉會處於緊張狀態，當適時伸展，有助放鬆肌肉、增加血液循環，當血液為腦部帶來更多氧氣，會減慢心率和血壓；伸展後身體徹底放鬆時，也會向大腦發出放鬆的訊號。以下3個動作，可以幫你快速紓壓，每個動作只需做到感到輕微拉扯，不應出現痛楚。每個動作可維持15至30秒，重複2至4次。