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健康
2023-10-06 15:40:02

辦公室伸展運動｜3個減壓動作 同時放鬆大腦

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伸展

對大部分人來說，一日內總會出現一些有壓力的時候，例如突然收到大量訊息或電郵、很多家務要處理、不斷收到廣告來電等。可是，這些壓力的根源不能完全消除，不妨透過一些方法去排解壓力，例如辦公室伸展運動一下。.

在忙碌的時候，身體、肌肉會處於緊張狀態，當適時伸展，有助放鬆肌肉、增加血液循環，當血液為腦部帶來更多氧氣，會減慢心率和血壓；伸展後身體徹底放鬆時，也會向大腦發出放鬆的訊號。以下3個動作，可以幫你快速紓壓，每個動作只需做到感到輕微拉扯，不應出現痛楚。每個動作可維持1530秒，重複24次。

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辦公室伸展拉筋｜舒緩小腰、四頭肌及腰背（am730製圖） 辦公室伸展拉筋｜舒緩小腰、四頭肌及腰背（am730製圖） 辦公室伸展拉筋｜舒緩小腰、四頭肌及腰背（am730製圖） 辦公室伸展拉筋｜舒緩小腰、四頭肌及腰背（am730製圖）

辦公室伸展運動｜坐姿扭轉式

  1. 坐在椅子邊緣，雙腳平放在地上。
  2. 最好先將雙臂向上完全伸直，然後進行扭轉動作。
  3. 將右手放在座椅靠背處，左手放在右大腿上。
  4. 吸氣，拉長脊柱，然後呼氣，將軀幹向右旋轉，凝視右肩。向另一側重複動作。
坐姿扭轉式

坐姿扭轉式

辦公室伸展運動｜開胸伸展

  1. 將雙手放在背後，十指緊扣。
  2. 肩胛骨向背後擠壓，像要夾住脊椎，然後將胸部推出。
  3. 期間保持核心伸直，避免背部過度伸展。
開胸伸展

開胸伸展

辦公室伸展運動｜頸部旋轉拉伸

  1. 垂頭將下巴靠近胸部，然後將下巴向腋窩方向旋轉
  2. 如果需要更多伸展，可將手放在後腦，並將頭推近腋窩。
  3. 向另一側重複動作。
  4. 注意在整個伸展過程中保持肩膊放鬆，不要抬高肩膊。
頸部旋轉拉伸

頸部旋轉拉伸

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