熱門搜尋:
賣狗肉 郭柏妍 YOHO WEST 床蝨 白日之下 流感 年少日記 天氣 曉柏峰 尹光 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
健康
2023-11-20 13:30:00

辦公室運動｜4組動作訓練邊「扮工」邊減肥！ 不蹺腳/多起身走動等5個上班族減肥tips

分享：
辦公室運動｜4組動作訓練邊「扮工」邊減肥！ 不蹺腳/多起身走動等5個上班族減肥tips（am730製圖）

辦公室運動｜4組動作訓練邊「扮工」邊減肥！ 不蹺腳/多起身走動等5個上班族減肥tips（am730製圖）

上班族最大的煩惱便是忙於工作而缺乏運動時間，逐漸令身體變胖，但其實一邊工作也可以一邊減肥！以下就教上班族5個辦公室的減肥tips及4招可以在辦公室進行的簡單運動，好好改變一下現時的身體吧！

上班族減肥tips 1. 行樓梯代替乘坐升降機

上班佔一天的大部份時間，運動量難免不足，而行樓梯的動作可以鍛煉臀部和雙腿，有助提臀瘦腿，同時可以幫助消化卡路里。因此如果你的公司或居住的樓層不高的話，可以選擇行樓梯代替乘坐升降機。若果覺得樓層過高，不妨乘坐電梯到中間樓層再轉行樓梯，多多運動身體吧！

上班族減肥tips  2. 不要蹺腳

上班族每天都花大部份時間坐在電腦前，而在椅子上坐下時，大部份人會為求舒服，將整個臀部都坐滿椅子，然後習慣性蹺腳，因而對大腿和臀部造成壓迫，不但影響血液循環，甚至會慢慢變成毫無曲線的臀部。因此坐下時應該只坐半張或3分2張椅子，雙腿自然擺放，注意不要蹺腳，可以使用工具來固定雙腿，避免「養成」大象腿。

蹺腳會令腿型變得不好看。 多走樓梯代替坐升降機吧！

上班族減肥tips 3. 多起身走動

在辦公室裏集中工作的話，確實是比較少時間可以活動身體，但久坐不起正正是導致上班族肥胖的主要原因，因此平日可以每1小時間隔起身走走，伸展一下身體。如果真的走不可，可以改坐「空氣椅」來鍛鍊臀部，有助提臀瘦腿，比久坐不起絕對有用！

寒背、圓肩改善｜背部肌肉訓練動作（am730製圖） 寒背、圓肩改善｜背部肌肉訓練動作（am730製圖） 寒背、圓肩改善｜背部肌肉訓練動作（am730製圖） 寒背、圓肩改善｜背部肌肉訓練動作（am730製圖） 寒背、圓肩改善｜背部肌肉訓練動作（am730製圖） 寒背、圓肩改善｜背部肌肉訓練動作（am730製圖） 寒背、圓肩改善｜背部肌肉訓練動作（am730製圖） 寒背、圓肩改善｜背部肌肉訓練動作（am730製圖）

上班族減肥tips  4. 轉用大容量水壺

一般上班族都會自備茶杯，方便在辦公室喝水使用，但通常容量都不大，再加上可能忙於工作沒辦法添水，令整天吸收的水份過低。但其實喝水能夠幫助新陳代謝、身體排毒及緩解便秘等，對減肥有十分大的幫助。與其每次都要花時間去添水，不如直接轉用大容量的水壺，一方面可以節省時間，另一方面可以提醒自己每天最少要喝2公升水，慢慢養成多喝水的習慣。

上班族減肥tips  5. 自備午餐

大多上班族都會選擇在外用膳或叫外賣，但多數在外的飯菜都比較多調味料，卡路里也較高，因此較難控制每天攝入的營養和熱量。如果想減肥的話，不妨一星期2至3天都選擇自備午餐，自己搭配健康食譜，既可以節省午餐經費，又可以維持健康。

Ad Block
港式茶餐廳卡路里，凍檸茶同凍奶茶排第幾？（am730製圖） 港式茶餐廳卡路里，凍檸茶同凍奶茶排第幾？（am730製圖） 港式茶餐廳卡路里，凍檸茶同凍奶茶排第幾？（am730製圖） 港式茶餐廳卡路里，凍檸茶同凍奶茶排第幾？（am730製圖） 港式茶餐廳卡路里，凍檸茶同凍奶茶排第幾？（am730製圖） 港式茶餐廳卡路里，凍檸茶同凍奶茶排第幾？（am730製圖）

辦公室簡易運動 1. 坐著向腳尖拉伸 

時間：左右腳各15秒，各做兩次。
運動部位：小腿、膝蓋內側及大腿後側肌肉。
方法：坐3分1張椅子，背脊挺直，左腳向前伸，腳踭貼著地板，內膝蓋往下壓，將小腿和大腿後側的肌肉拉緊，然後雙手向腳尖方向伸展即可，注意向前傾時腰部也要挺直。

坐著向腳尖拉伸時，腰背也要挺直。

坐著向腳尖拉伸時，腰背也要挺直。

辦公室簡易運動 2. 握拳擠壓

時間：左右各10秒，各做三次。
運動部位：收緊手腕的鬆弛肌肉。
方法：坐在椅子上，挺胸收腹，挺直腰部，將雙手握拳，手腕上下交叉郁動。 然後把兩個拳頭緊握，下手腕向胸前彎曲，上手腕用力擠壓下手腕，保持互相擠壓狀態，左右交替做同樣的動作。  

Ad Block
握拳擠壓動作可以在稍作休息的時候進行。

握拳擠壓動作可以在稍作休息的時候進行。

辦公室簡易運動 3. 蹺腳收腹

時間：左右各40秒，各做兩次。
運動部位：收緊腹部肌肉。
方法：坐3分1張椅子，面向前方，先收腹後翹腳，用左手手踭按著右腳膝蓋，保持30秒。保持蹺腳動作，將手踭轉放在膝蓋外側，手踭用力擠向膝蓋10秒，換腳重複同樣動作。

蹺腳收腹有效收緊腹部肌肉。

蹺腳收腹有效收緊腹部肌肉。

辦公室簡易運動  4. 彎背倒後

時間：一組10秒，做三次。
運動部位：腹肌鍛練
方法：坐3分1張椅子，收起下顎，保持狀態將力量集中在肚子，用力收腹。然後回到基本，稍微彎曲背部，身體慢慢往後倒，在快倒下的時候保持姿勢10秒，慢慢恢復原來的姿勢。

Ad Block
彎背倒後可以幫助鍛煉腹肌。

彎背倒後可以幫助鍛煉腹肌。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受