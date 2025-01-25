農曆新年忽冷忽熱提防「心」危機

冬季特別是農曆年節前後，室內、室外溫差大，急劇變化的氣溫可能引起急性心肌梗塞，若有不適症狀就要馬上就醫。振興醫院心臟血管內科黃建龍主治醫生也提醒發生急性心肌梗塞後，住院期間除了持續使用他汀(Statin)類藥物，也可與醫生討論是否需要及早使用PCSK9抑制劑藥物，強化血脂控制成效，降低再次發生急性心肌梗塞的風險。

血脂控制不佳急性心肌梗塞恐找上門 壞膽固醇 (LDL-C) 就是要降！ 黃建龍醫生指出，急性心肌梗塞的發生，其中很大因素與膽固醇過高的高血脂症有很大的關聯性，正是與俗稱「壞膽固醇」的低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)過多，以及俗稱「好膽固醇」的高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)太少有關。當低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)超標，血管內膜會逐漸形成斑塊，隨著心臟血管內膜累積的斑塊愈來愈多，不僅血液循環會變差，容易出現胸悶、呼吸喘、疲勞等症狀；一旦斑塊破裂還可能產生血栓，就會發生急性心肌梗塞。 黃建龍醫生鼓勵，一般健康人士將低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)控制於130mg/dL以下；若伴隨著糖尿病、腎臟病、心血管疾病風險等，則建議依照醫囑控制在100mg/dL、70mg/dL、甚至是55mg/dL以下。原則上，低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)控制得愈低愈理想。

住院期間、出院後一周覆診時就要讓壞膽固醇控制達標 PCSK9 抑制劑藥物來助攻 黃建龍醫生指出，因心肌梗塞問題住院者，除了在住院期間要積極治療以外，也別忘了在出院一周後覆診追蹤，醫生方可及時掌握患者的病況。此外，住院期間、出院一周後覆診也是檢視低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)的關鍵時刻，最理想的情況是患者同時達成兩大血脂標準： 一、低於55mg/dL以下

二、減少至少50%以上 黃建龍醫生進一步說明，因為要減少低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)，單純使用他汀(Statin)類藥物可能不夠，若要在住院期間、出院一周後覆診，就要看到數值明顯下降，建議搭配PCSK9抑制劑藥物積極控制血脂。在住院時就先打一次，並以每兩周打一次的頻率給藥，以穩定控制低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)，待達標後，應繼續使用，或依據自身的治療期待與經濟狀況跟醫生討論治療的選擇。 黃建龍醫生分享診間一名40多歲的男性個案，他雖然在健康檢查時，就發現低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)高達190mg/dL嚴重超標，但個案不以為意，直到某日工作時因為劇烈胸悶、呼吸困難，才在太太強力要求下到醫院檢查。經檢查竟發現三條心血管明顯堵塞、且堵塞程度高達85%~95%，需要緊急治療。所幸，在住院期間，該個案就按照醫囑施打PCSK9抑制劑藥物，在出院一周後的覆診時成功達成國際治療指引建議的兩大目標，交出漂亮的成績單。

農曆年節溫差大恐釀「心」危機 急性心肌梗塞風險恐增兩成 1 黃建龍醫生強調，農曆期間適逢低溫，且室內、室外溫差大，高血壓及高血脂的患者早上起床與外出拜年時，驟變溫度易引起血管急遽收縮，據研究指出，溫度變化與急性心肌梗塞的風險有關，溫度介於15°C至32°C間，每減少1°C，50歲以上人士的風險將會提升1.1%，若驟然降溫至15°C，罹病風險將會增加至將近兩成，在氣溫變化莫測的農曆年，一定要當「心」。 黃建龍醫生提醒，冬季氣溫波動大心肌梗塞危險高，農曆新年期間出遊機會多，年長或高風險人士注意保暖不可少，最好在上午日出後，當氣溫提高到一定溫度再出門，如果要在太陽未升清晨外出活動，下床一定要慢，同時穿上保暖衣物，讓身體適應環境溫度，再戴著圍巾保護頸部溫度，才能出門降低危險。一旦發生胸部疼痛或緊縮、喘不過氣、冒冷汗呼吸困難等心肌梗塞疑似症狀，要馬上撥打999就醫，搶救自己生命。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】