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健康
2024-02-01 07:30:00

農曆新年2024｜新年送禮送健康！教你1招揀選優質麥蘆卡蜂蜜

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2024新年禮盒｜新年送禮送健康！教你1招揀選優質麥蘆卡蜂蜜

2024新年禮盒｜新年送禮送健康！教你1招揀選優質麥蘆卡蜂蜜

眨眼間，還有不足一個月便到農曆新年，相信大家都忙於準備新年禮盒。對於摯友及家人而言，最好的新年禮物莫過於「健康」！因此保健食品兼顧體面與實用，是不少人新年送禮之選。不過市面上保健食品眾多，究竟如何選擇合適的保健品呢？

麥蘆卡蜂蜜 含多種獨特天然營養

蜂蜜是日常生活常見食品，而麥蘆卡蜂蜜有別於一般蜂蜜，蘊含獨特的抗菌活性因子，對身體有多種益處，具有炎和抗菌的功效，能調節腸道菌群，改善消化不良問題。此外，麥蘆卡蜂蜜能快速補充身體所需營養，增強體魄，有助於增強免疫力。

快速辨別純天然麥蘆卡蜂蜜真偽 全靠麥蘆卡蜂蜜UMF 認證

然而，不同麥蘆卡蜂蜜內有的天然成分及含量各有差別，帶來的養生保健功效亦迥然不同。因此，市面上因應麥蘆卡蜂蜜的抗菌強度及功效，設有UMF™數值來分類。

UMF™Unique Manuka Factor麥蘆卡獨特因子）認證是由獨立機構新西蘭UMF™蜂蜜協會經過一系列嚴格測試後所發出的註冊商標。與其他蜂蜜認證相比，只有UMF™認證能夠檢測4項麥蘆卡蜂蜜獨特成分，包括獨麥素（Leptosperin）、二羥基丙酮（DHA）、甲基乙二醛（MGO）和羥甲基糠醛（HMF）的含量，來鑒定及辨別蜂蜜真偽。換言之，持有UMF™認證標籤的麥蘆卡蜂蜜稱得上安全可靠，信心保證。

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一般而言，由UMF 5+ UMF 25+ 不等，數值越高代表質量、純淨度及可靠性越高，功效亦較為顯著。大家在選擇時，可按照需要選擇相應的麥蘆卡蜂蜜。例如，想提升免疫力，可以選擇UMF™指數較低（UMF 10+以下）的麥蘆卡蜂蜜；想有效改善消化不良和減輕便秘症狀，則可考慮UMF™指數較高的麥蘆卡蜂蜜（UMF 10+或以上）。

康維他™麥蘆卡蜂蜜

康維他麥蘆卡蜂蜜 具有高品質UMF 認證

康維他是全球最大的麥蘆卡蜂蜜生產商，每批蜂蜜產品出廠前都通過多重品質檢定測試及獲UMF™認證，品質有一定保證，而且康維他保證每樽麥蘆卡蜂蜜在最佳食用期內都可以維持包裝上標明的UMF™指數，質量遠超UMF™蜂蜜協會的認證水平。康維他™採用產自Leptospermum scoparium 品種的麥蘆卡蜂蜜，含有豐富且強效及穩定的抗菌活性因數，特別適用於強健消化系統、紓緩上呼吸道不適症狀。

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