農曆新年2024｜新年送禮送健康！教你1招揀選優質麥蘆卡蜂蜜

眨眼間，還有不足一個月便到農曆新年，相信大家都忙於準備新年禮盒。對於摯友及家人而言，最好的新年禮物莫過於「健康」！因此保健食品兼顧體面與實用，是不少人新年送禮之選。不過市面上保健食品眾多，究竟如何選擇合適的保健品呢？ 麥蘆卡蜂蜜 含多種獨特天然營養 蜂蜜是日常生活常見食品，而麥蘆卡蜂蜜有別於一般蜂蜜，蘊含獨特的抗菌活性因子，對身體有多種益處，具有消炎和抗菌的功效，能調節腸道菌群，改善消化不良問題。此外，麥蘆卡蜂蜜能快速補充身體所需營養，增強體魄，有助於增強免疫力。

快速辨別純天然麥蘆卡蜂蜜真偽 全靠麥蘆卡蜂蜜 UMF ™ 認證 然而，不同麥蘆卡蜂蜜內有的天然成分及含量各有差別，帶來的養生保健功效亦迥然不同。因此，市面上因應麥蘆卡蜂蜜的抗菌強度及功效，設有UMF™數值來分類。 UMF™（Unique Manuka Factor麥蘆卡獨特因子）認證是由獨立機構新西蘭UMF™蜂蜜協會經過一系列嚴格測試後所發出的註冊商標。與其他蜂蜜認證相比，只有UMF™認證能夠檢測4項麥蘆卡蜂蜜獨特成分，包括獨麥素（Leptosperin）、二羥基丙酮（DHA）、甲基乙二醛（MGO）和羥甲基糠醛（HMF）的含量，來鑒定及辨別蜂蜜真偽。換言之，持有UMF™認證標籤的麥蘆卡蜂蜜稱得上安全可靠，信心保證。

一般而言，由UMF™ 5+ 到UMF™ 25+ 不等，數值越高代表質量、純淨度及可靠性越高，功效亦較為顯著。大家在選擇時，可按照需要選擇相應的麥蘆卡蜂蜜。例如，想提升免疫力，可以選擇UMF™指數較低（UMF 10+以下）的麥蘆卡蜂蜜；想有效改善消化不良和減輕便秘症狀，則可考慮UMF™指數較高的麥蘆卡蜂蜜（UMF 10+或以上）。