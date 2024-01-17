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健康
2024-01-17 04:29:57
日報

迎戰馬拉松 中醫協助增強狀態

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浸大中醫藥學院註冊中醫師 周俊偉 香港浸會大學中醫藥學院臨床部講師 李晋豪

浸大中醫藥學院註冊中醫師周俊偉(左)、李晋豪。

渣打香港馬拉松將於星期日1月21日舉行，相信跑手們已經有足夠的訓練迎接比賽。香港浸會大學中醫藥學院臨床部講師李晋豪醫師提供賽前、比賽當日的準備，以及賽後放鬆的心得，幫助跑手們爭取最佳成績。

李晋豪將比賽分成賽前一周、賽前一天、比賽當日及賽後4個階段，「脾主肌肉，首階段要避免助濕生痰、生冷寒涼及酸味辛辣的食物，生痰者例如糯米、奶類食品、油膩食物；生冷如西瓜、火龍果、蟹、雪糕；酸和辣例如烏梅、醋、薑、葱等。這類食物易損害脾胃運化功能，濕濁內生，對關節、肌肉活動不利，甚至加重筋骨疼痛或誘發抽筋，影響臨場發揮。」

益氣養血增強狀態

李晋豪建議在耳穴脾、腎、皮質下貼上王不留行子，並每日3次、每次2至3分鐘輕柔按壓，至局部出現熱脹感，可以營養肌肉、強筋壯骨、消炎止痛。此外，不少人曾感染新冠病毒，或有脾胃氣虛、氣陰兩虛情況，李晋豪提供兩款湯水，可助益氣養血，增強狀態。

脾胃氣虛——加味四君子湯
材料(一人份)：黨參10克、茯苓10克、白朮5克、山藥15克、白蓮子10克、白扁豆10克、生薏苡仁15克、甘草3克、瘦肉或排骨400克、水1.2升、鹽少許。
做法：將材料洗淨放入水中，煮滾轉小火，再煲1小時，最後加鹽調味即可。
功效：益氣健脾、改善腸道吸收，提升機能。

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氣陰兩虛——加味沙參玉竹湯
材料(一人份)：北沙參10克、玉竹10克、五指毛桃20克、南北杏各6克、白蓮子10克、芡實15克、黑木耳3克、馬蹄10粒、雞半隻、水1.2升、鹽少許。
做法：將材料洗淨放入水中，煮滾轉小火，再煲1小時，最後加鹽調味即可。
功效：益氣養陰，清肺止咳化痰，增強體力。

穴位按摩 翳風穴 風池穴

安眠穴位於耳後翳風穴與風池穴連線的中間點。

穴位按摩 陽陵泉穴 小腿

陽陵泉穴位於小腿外側，腓骨頭前下方凹陷處。

調整睡眠時間

比賽前一天，李晋豪認為需要調整睡眠，可於晚上11時睡覺，早上5時起床，「晚上11時至1時是膽經氣血最旺的時候，身體開始休養及修復；凌晨1時至3時則為肝經氣血最旺時間，有助氣血調和。」此外，可搓熱雙掌，以掌根繞圈按摩太陽穴100次，以及用拇指指腹按揉安眠穴3分鐘，緩解眼睛、腦部疲勞及緊張、減煩躁不安，適合睡前按壓。

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穴位按摩緩解抽筋

比賽當天，早餐可選高碳水化合物食物，如番薯、粟米、全麥麵包等，增加醣的儲備。李晋豪續指，「賽前熱身、賽後拉筋是必須的；若比賽中途抽筋，可用拇指指腹按揉陽陵泉穴2至3分鐘，能舒筋健膝、緩解關節；如發生胸悶胸痛、胃痛，則可按內關穴以寧心安神、鎮定止痛，輪流按揉兩手的內關穴10秒，重複做約5分鐘。」

足浴加快復原

比賽之後，除拉筋以外，足浴也是一個放鬆的好方法，可促進足部代謝循環、紓緩肌肉疲勞、袪除寒氣、改善睡眠。
材料：艾草30克、丹參15克、肉桂15克、薑片5片。
做法：將中藥材放入水中，大火煮沸，之後倒入足浴盆，並加入適量溫水至水溫約38度，須浸過足踝位置，浸到小腿更佳，並以毛巾蓋住小腿或膝蓋，泡15至25分鐘。

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