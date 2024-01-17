迎戰馬拉松 中醫協助增強狀態

渣打香港馬拉松將於星期日1月21日舉行，相信跑手們已經有足夠的訓練迎接比賽。香港浸會大學中醫藥學院臨床部講師李晋豪醫師提供賽前、比賽當日的準備，以及賽後放鬆的心得，幫助跑手們爭取最佳成績。 李晋豪將比賽分成賽前一周、賽前一天、比賽當日及賽後4個階段，「脾主肌肉，首階段要避免助濕生痰、生冷寒涼及酸味辛辣的食物，生痰者例如糯米、奶類食品、油膩食物；生冷如西瓜、火龍果、蟹、雪糕；酸和辣例如烏梅、醋、薑、葱等。這類食物易損害脾胃運化功能，濕濁內生，對關節、肌肉活動不利，甚至加重筋骨疼痛或誘發抽筋，影響臨場發揮。」

益氣養血增強狀態 李晋豪建議在耳穴脾、腎、皮質下貼上王不留行子，並每日3次、每次2至3分鐘輕柔按壓，至局部出現熱脹感，可以營養肌肉、強筋壯骨、消炎止痛。此外，不少人曾感染新冠病毒，或有脾胃氣虛、氣陰兩虛情況，李晋豪提供兩款湯水，可助益氣養血，增強狀態。 脾胃氣虛——加味四君子湯

材料(一人份)：黨參10克、茯苓10克、白朮5克、山藥15克、白蓮子10克、白扁豆10克、生薏苡仁15克、甘草3克、瘦肉或排骨400克、水1.2升、鹽少許。

做法：將材料洗淨放入水中，煮滾轉小火，再煲1小時，最後加鹽調味即可。

功效：益氣健脾、改善腸道吸收，提升機能。

氣陰兩虛——加味沙參玉竹湯

材料(一人份)：北沙參10克、玉竹10克、五指毛桃20克、南北杏各6克、白蓮子10克、芡實15克、黑木耳3克、馬蹄10粒、雞半隻、水1.2升、鹽少許。

做法：將材料洗淨放入水中，煮滾轉小火，再煲1小時，最後加鹽調味即可。

功效：益氣養陰，清肺止咳化痰，增強體力。

調整睡眠時間 比賽前一天，李晋豪認為需要調整睡眠，可於晚上11時睡覺，早上5時起床，「晚上11時至1時是膽經氣血最旺的時候，身體開始休養及修復；凌晨1時至3時則為肝經氣血最旺時間，有助氣血調和。」此外，可搓熱雙掌，以掌根繞圈按摩太陽穴100次，以及用拇指指腹按揉安眠穴3分鐘，緩解眼睛、腦部疲勞及緊張、減煩躁不安，適合睡前按壓。