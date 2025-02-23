迎接好孕降臨！中醫師推薦 備孕關鍵營養+助孕飲食重點

許多夫妻婚後期待新生命的到來，但若在無避孕措施下，經過一年正常性生活仍未成功懷孕，即可定義為不孕症。然而，不孕症並不代表無法懷孕，而是受孕難度較高，影響因素也不只限於女性，男性因素同樣也可能導致受孕困難。因此，建議夫妻雙方一同檢查，釐清潛在問題，並透過飲食及生活習慣調整來提升受孕率。
優質蛋白是助孕關鍵 影響荷爾蒙與精子活力
翰鳴堂中醫診所主治醫師周宗翰中醫師表示，備孕期間最重要的飲食原則是均衡攝取營養，尤其是優質蛋白質，因為蛋白質是荷爾蒙、酵素、抗體等關鍵生理機制的基礎，影響著女性的排卵功能與男性精子的品質。
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精胺酸提升精子數量與活力
蛋白質在人體內分解後會轉化為胺基酸，其中的精胺酸是製造精子的關鍵原料，能提升精子數量與活力，適合備孕夫妻攝取。
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優質蛋白質來源
蛋白質可分為完全蛋白質與不完全蛋白質，其中完全蛋白質即是優質蛋白質，包含人體無法自行合成的9種必需胺基酸、吸收率較高，可從瘦牛肉、雞胸肉、雞湯、魚類、蛋類中攝取，適合備孕夫妻補充。
葉酸是寶寶健康關鍵 備孕婦女建議提前補充
周宗翰中醫師指出，葉酸(Folic acid)對於胎兒神經管發育相當重要，能降低胎兒神經管缺陷的風險，因此建議從備孕期開始補充，並持續至寶寶出生。
每日葉酸建議攝取量：
- 一般成年女性：400微克
- 備孕婦女：懷孕前1個月起，每日提升至600微克
富含葉酸的天然食物有：
- 綠色蔬菜：菠菜、韭菜等，每日攝取3至4份(煮熟約1.5至2碗)
- 柑橘類水果：橙、西柚等，每日攝取2至3份水果(切塊約2至3碗)
- 豆類：紅豆、綠豆、黃豆
- 動物肝臟
若從飲食攝取不足，也可諮詢醫師，補充適量葉酸保健品。
Omega-3 & Omega-6 提升生育力與子宮環境
不飽和脂肪酸中的Omega-3與Omega-6是人體必需的營養素，無法自行合成，需從飲食中獲取。這兩種脂肪酸能幫助卵巢功能，並促進子宮內膜健康，提高受孕機率。
優質Omega-3 & Omega-6來源
- 魚類：鮭魚、鱒魚、沙甸魚
- 堅果類：杏仁、核桃、夏威夷果
此外，維他命D也有助於生殖健康，每日建議攝取量為10微克。
- 攝取方式：每天曬太陽2至3次，每次10至20分鐘(避開陽光強烈、溫度較高的正午時段)
- 推薦食物：黑木耳、乾香菇、鮭魚、秋刀魚、蛋類、牛奶
黃體素不足恐影響著床 攝取「這些」營養素助孕
周宗翰中醫師說道，黃體素是女性在排卵後分泌的荷爾蒙，負責幫助子宮內膜增厚，打造良好的著床環境。若黃體素不足，會導致高溫期太短，影響受精卵著床穩定度，降低受孕成功率。
有助於黃體素分泌的食物有：
- 深綠色蔬菜：菠菜、甘藍菜、芥藍菜、地瓜葉
- 鮮艷色蔬果：番茄、葡萄、茄子、胡蘿蔔
- 豆類製品：豆乾、豆腐、紅豆、綠豆
- 海鮮類：蛤蜊
適量攝取這些食物，有助於受精卵順利「著陸」，增加懷孕機率。
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