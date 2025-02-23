迎接好孕降臨！中醫師推薦 備孕關鍵營養+助孕飲食重點

周宗翰中醫師說道，黃體素是女性在排卵後分泌的荷爾蒙，負責幫助子宮內膜增厚，打造良好的著床環境。若黃體素不足，會導致高溫期太短，影響受精卵著床穩定度，降低受孕成功率。

許多夫妻婚後期待新生命的到來，但若在無避孕措施下，經過一年正常性生活仍未成功懷孕，即可定義為不孕症。然而，不孕症並不代表無法懷孕，而是受孕難度較高，影響因素也不只限於女性，男性因素同樣也可能導致受孕困難。因此，建議夫妻雙方一同檢查，釐清潛在問題，並透過飲食及生活習慣調整來提升受孕率。

優質蛋白是助孕關鍵 影響荷爾蒙與精子活力

翰鳴堂中醫診所主治醫師周宗翰中醫師表示，備孕期間最重要的飲食原則是均衡攝取營養，尤其是優質蛋白質，因為蛋白質是荷爾蒙、酵素、抗體等關鍵生理機制的基礎，影響著女性的排卵功能與男性精子的品質。

精胺酸提升精子數量與活力

蛋白質在人體內分解後會轉化為胺基酸，其中的精胺酸是製造精子的關鍵原料，能提升精子數量與活力，適合備孕夫妻攝取。

優質蛋白質來源

蛋白質可分為完全蛋白質與不完全蛋白質，其中完全蛋白質即是優質蛋白質，包含人體無法自行合成的9種必需胺基酸、吸收率較高，可從瘦牛肉、雞胸肉、雞湯、魚類、蛋類中攝取，適合備孕夫妻補充。