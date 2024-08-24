近七成患者化療後出現手腳麻痛！研究證實：中醫針灸有助緩解

化療引起的周邊神經病變不僅影響患者生活品質，嚴重還可能導致患者中斷接受癌症治療；中醫藥的介入及調理，可減緩患者手足麻木的症狀。

一名50多歲女性患者於多年前診斷為乳癌，接受了12次以歐洲紫杉醇與卡鉑為主的化學治療，並主訴四肢末梢在治療期間開始感覺麻木，輾轉至中醫部接受治療。經針灸治療並進行客觀性末梢感覺纖維測試，其從原本的手部重度感覺喪失及足部自深層壓力感覺喪失，皆進步到保護性感覺逐漸恢復的狀態，並在持續接受治療後，足部冷熱感覺恢復，手部末稍麻木感也逐漸減輕。此一針灸治療化療後周邊神經病變的研究成果，更發表於2021年國際期刊《臨床醫學》(Journal of Clinical Meidicine)。

安南醫院中醫部部主任黃千甄說明，部分化學治療藥物如紫杉醇類、鉑類、長春花鹼類等，具有程度不一的神經毒性。據統計，完成治療後1個月，約68%的患者持續出現手足感覺受損等神經學症狀；經過半年之後，仍然會有30%患者帶有難以解決的手足麻痺症狀。

化療引起周邊神經病變 中醫針灸改善麻木、疼痛

由化療引起的周邊神經病變症狀，包括四肢末稍至膝肘出現手套腳套般麻木，都是因化療藥物影響了背根神經節與手足末梢的感覺神經所致。而在臨床研究上，治療化療引發周邊神經病變的方法有限，中醫藥便是其一，因其症狀屬於中醫的「血痹」範疇，近10多年的小型臨床研究已證實針灸具有改善周邊神經麻木感、癌症治療疼痛感的效果。

此外，國外針對單一方藥如濟生腎氣丸、黃耆五物湯等也積極進行試驗，期望對改善化療引發的周邊神經病變有所幫助。