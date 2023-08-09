近四成50歲男性睾固酮偏低！10個問題自我檢測

52歲黃姓銀行經理，最近感覺上班注意力不能集中，開會時變得易怒罵人，下班後看電視會打瞌睡，腰圍變粗，性慾下降很多。黃先生驚覺是否罹患男性更年期？在家人的支持下前往泌尿科求診，經過評估與血液檢查，證實睾固酮濃度為285ng/Dl，明顯偏低，經過泌尿科醫師的藥物治療和衛教，改善了男性更年期症狀，順利找回青春活力和自信心。

男性超過 50 歲約近四成睾固酮偏低

臺北市立聯合醫院陽明院區泌尿科主任許富順表示，女性以停經為界線，女性更年期很容易理解。男性的活力和性功能是靠睾固酮來維持，從30歲以後會逐漸下降，到了50歲大約有38%的男性睾固酮濃度就已經低於正常值。

睾固酮對於男性的生理機能十分重要，負責精子製造、性慾、勃起功能、肌肉質量、骨質密度、情緒穩定、體脂肪的穩定、心臟健康等。隨著年紀漸長，睾固酮逐年下降，男性會感覺活力不如從前、容易疲倦、記性不佳、性功能變差、情緒變得暴躁。