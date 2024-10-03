近視是病 視力或提早衰退

今年60歲的吳女士從事會計，經常用電腦，由於母親有超過1,000度近視，她因遺傳而自小學起有400至500度近視，到發育時期更加深至1,300度。至2022年，她發現視野又變得模糊，家裡亦常感昏暗而安裝大量燈泡，視光師見她不斷配眼鏡，近視深至2,300度，著她向眼科醫生求診。結果發現雙眼均有白內障，視力僅餘三成。

增眼疾風險

香港眼科學會會長及奧比斯義務眼科醫生李琬微表示，近視是由於眼球拉長，令遠方景物無法聚焦於視網膜上，導致看遠方景物模糊，看近處較清楚的情況，「而深近視的風險因素，包括父母遺傳、閱讀距離太近、欠缺充足睡眠及缺乏戶外運動等。傳統認知是到了20歲左右，近視會變得穩定，但新冠疫情期間發現，在長時間近距離使用電子產品等刺激之下，即使30歲人士也可以加深近視100至200度。」而深近視可增加嚴重眼疾的風險，如黃斑病變增40倍、視網膜脫落20倍、白內障6倍、青光眼3倍。

認知仍有不足

早前奧比斯及香港眼科學會作出關於近視患者用眼習慣的網上調查，收到1,432份回覆，發現如父或母有深近視的話，68%人在12歲前便患有近視；近七成人出現眼睛症狀，若只計深近視者則有75%，包括飛蚊、重影等，或屬白內障或視網膜退化早期徵狀；3%人有視力模糊或閃光問題，也有可能是視網膜裂孔或脫落的早期病徵；有症狀人士27%為39歲以下。李琬微續指，「僅四成人清楚知道深近視可引致的嚴重眼疾；而逾半人以為激光矯視可解決近視併發症風險，而事實上有關風險並不會降低。」