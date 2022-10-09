近視｜孩子近視點算？解構常見矯視方式

12歲近視盛行率逾76% 應避免長時間近距離用眼
中小學生近視在台灣是愈趨重要的公衛議題。過去文獻顯示，台灣在2017年，7歲學童近視盛行率為25.41%，12歲學生近視盛行率為76.67%，近視比例相當高，主要風險因子為年紀增長及較長時間的近距離用眼。
近視控制方式多元 藥水、眼鏡、角膜塑形片
臺北市立聯合醫院中興院區眼科醫師周惟誼解釋，年紀愈小，近視度數增加愈快，若未妥善控制，每年平均增加75至100度，長大容易變高度近視，亦即近視＞600度。高度近視可能產生的併發症包括黃斑部病變、視網膜脫落、青光眼等。
近視控制方式日新月異，目前市面上的選擇包括阿托品藥水、佩戴近視眼鏡、夜戴角膜塑形片、新型近視控制隱形眼鏡等。目前長效睫狀肌麻痺劑阿托品(Atropine)是近視控制治療中最傳統的方法，也是目前效果最為顯著的，阿托品藥水的副作用包括畏光、近距離視力模糊，這些不適可能會影響孩童用藥的依從性。除此之外，使用阿托品藥水的孩童，白天時仍須佩戴適合度數的眼鏡。
角膜塑形片接受度高 適合孩子運動
角膜塑形夜戴型隱形眼鏡，簡稱角膜塑形片，又俗稱OK Lens，在近年矯正近視方面蔚為風潮。角膜塑形片是衛福部准許的醫療器材，在正確使用的情況下是安全的。角膜塑形片臨床實證確實可以有效矯正近視，優點是白天時不需佩戴眼鏡也能看清楚，也沒有阿托品畏光、近距離視力模糊的副作用，非常適合白天需要運動的孩子們。
不過周惟誼提醒，需要特別注意的是，為了維持角膜塑形的效果，必須每晚睡眠按醫師處方的時間持續佩戴，而且需要確實清潔鏡片、避免角膜感染，當然也須養成良好護眼習慣(戶外活動、少用電子產品)。
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